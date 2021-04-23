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Россияне увеличили траты на книги

Лера Букина
47 минут назад
Средний чек на покупку книг в 2021 году вырос на 18% по отношению к прошлому году, составив 347 рублей. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на экспертов аналитического ресурса «Чек Индекс» — проекта крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Россияне увеличили траты на книги
Фото: РамблерРамблер
23 апреля празднуют Всемирный день книги и авторского права (World Book and Copyright Day).
Аналитики выяснили, что объем продаж в натуральном выражении сократился на 12% по сравнению с прошлым годом, однако в денежном выражении он вырос на 14%.
Также отмечается, что объем продаж книг онлайн увеличился за год в натуральном выражении больше чем вдвое, а в денежном – практически в три раза.
В топ-покупок были включены книги для детского досуга (сказки, классические произведения), книги для обучения и развития детей (учебники и развивающая литература) и бизнес-литература.
По словам экспертов, покупательский спрос на книги переходит в онлайн.
Большой спрос на литературу для досуга и развития детей может быть связан с пиковыми значениями по численности детей за последние 10 лет в стране, а также желанием родителей дать юному поколению дополнительные навыки и повысить образовательный уровень, полагают эксперты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что издатели предупредили о подорожании книг.
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