Россияне увеличили траты на книги

Средний чек на покупку книг в 2021 году вырос на 18% по отношению к прошлому году, составив 347 рублей. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на экспертов аналитического ресурса «Чек Индекс» — проекта крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Фото: Рамблер Рамблер

23 апреля празднуют Всемирный день книги и авторского права (World Book and Copyright Day).

Аналитики выяснили, что объем продаж в натуральном выражении сократился на 12% по сравнению с прошлым годом, однако в денежном выражении он вырос на 14%.

Также отмечается, что объем продаж книг онлайн увеличился за год в натуральном выражении больше чем вдвое, а в денежном – практически в три раза.

В топ-покупок были включены книги для детского досуга (сказки, классические произведения), книги для обучения и развития детей (учебники и развивающая литература) и бизнес-литература.

По словам экспертов, покупательский спрос на книги переходит в онлайн.

Большой спрос на литературу для досуга и развития детей может быть связан с пиковыми значениями по численности детей за последние 10 лет в стране, а также желанием родителей дать юному поколению дополнительные навыки и повысить образовательный уровень, полагают эксперты.