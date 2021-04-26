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В 2020 году средняя сумма депозита выросла до 62%

Лера Букина
4 часа назад
Средний размер банковского вклада в 2020 году значительно вырос по отношению к 2019 году, несмотря на общий отток средств из депозитов. Об этом пишут «Известия».
В 2020 году средняя сумма депозита выросла до 62%
Фото: ТАССТАСС
Максимальный прирост зафиксирован в банке «Санкт-Петербург». Там показатель среди физлиц повысился на 62% — с 400 тысяч до 650 тысяч рублей.
Рост среднего размера вклада также был зафиксирован в ПСБ, ВТБ, МКБ, РСХБ и Абсолют Банке.
В ВТБ в розничном сегменте по рублевым депозитам данный показатель вырос на 7%, заявил начальник управления «Сбережения» организации Максим Степочкин.
В ПСБ по итогам 2020 года средний размер вклада достиг практически 700 тысяч рублей. В Россельхозбанке выявлено увеличение показателя на 11,5%, до 528 тысяч рублей, в Абсолют Банке — на 2%, до 656 тысяч рублей.
В общей сложности за 2020 год объем застрахованных депозитов населения вырос на 7,6%, до 34 трлн рублей, заявили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Ключевой фактор роста среднего размера депозита в 2020 году – повышение нормы сбережений рядом граждан на фоне неопределенности и ограничений из-за пандемии, указала старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева.
Банковские депозиты остаются ключевым продуктом для сбережения, поскольку предоставляют хоть и минимальную, но гарантированную доходность.
Увеличение среднего размера вкладов в 2020 году было зафиксировано в системообразующих и крупных российских банках, заявил доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.
Ситуация обусловлена тем, что россияне, у которых были свободные средства, перекладывали их в такие организации во избежание риска потери накоплений из-за отзыва лицензий у малых и средних, а также финансово неустойчивых банков.
Также, по его словам, часть россиян, которая получила поддержку со стороны государства в виде различных выплат и компенсаций, разместила часть этих денег в депозитах на черный день.
Надежда Караваева перечислила факторы, которые будут оказывать положительное влияние на рост данного показателя в 2021 году: повышение ключевой ставки и рост доходности депозитов, закрытие основных туристических направлений, выросшие цены на жилье.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне потеряли интерес к банковским вкладам и начали инвестировать.
Личный счет,Надежда Караваева,Максим Степочкин,Максим Марков,Абсолют Банк,Банк "Санкт-Петербург",Агентство по страхованию вкладов,Банк ВТБ,Россельхозбанк,газета "Известия",
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