В 2020 году средняя сумма депозита выросла до 62%

Средний размер банковского вклада в 2020 году значительно вырос по отношению к 2019 году, несмотря на общий отток средств из депозитов. Об этом пишут
«Известия».
Максимальный прирост зафиксирован в банке «Санкт-Петербург»
. Там показатель среди физлиц повысился на 62% — с 400 тысяч до 650 тысяч рублей.
Рост среднего размера вклада также был зафиксирован в ПСБ, ВТБ
, МКБ, РСХБ и Абсолют Банке
.
В ВТБ в розничном сегменте по рублевым депозитам данный показатель вырос на 7%, заявил начальник управления «Сбережения» организации Максим Степочкин
.
В ПСБ по итогам 2020 года средний размер вклада достиг практически 700 тысяч рублей. В Россельхозбанке
выявлено увеличение показателя на 11,5%, до 528 тысяч рублей, в Абсолют Банке — на 2%, до 656 тысяч рублей.
В общей сложности за 2020 год объем застрахованных депозитов населения вырос на 7,6%, до 34 трлн рублей, заявили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов
(АСВ).
Ключевой фактор роста среднего размера депозита в 2020 году – повышение нормы сбережений рядом граждан на фоне неопределенности и ограничений из-за пандемии, указала старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева
.
Банковские депозиты остаются ключевым продуктом для сбережения, поскольку предоставляют хоть и минимальную, но гарантированную доходность.
Увеличение среднего размера вкладов в 2020 году было зафиксировано в системообразующих и крупных российских банках, заявил доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков
.
Ситуация обусловлена тем, что россияне, у которых были свободные средства, перекладывали их в такие организации во избежание риска потери накоплений из-за отзыва лицензий у малых и средних, а также финансово неустойчивых банков.
Также, по его словам, часть россиян, которая получила поддержку со стороны государства в виде различных выплат и компенсаций, разместила часть этих денег в депозитах на черный день.
Надежда Караваева перечислила факторы, которые будут оказывать положительное влияние на рост данного показателя в 2021 году: повышение ключевой ставки и рост доходности депозитов, закрытие основных туристических направлений, выросшие цены на жилье.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что россияне потеряли интерес к банковским вкладам и начали инвестировать.