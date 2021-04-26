В 2020 году средняя сумма депозита выросла до 62%

Средний размер банковского вклада в 2020 году значительно вырос по отношению к 2019 году, несмотря на общий отток средств из депозитов. Об этом пишут «Известия».

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Максимальный прирост зафиксирован в банке «Санкт-Петербург» . Там показатель среди физлиц повысился на 62% — с 400 тысяч до 650 тысяч рублей.

Рост среднего размера вклада также был зафиксирован в ПСБ, ВТБ , МКБ, РСХБ и Абсолют Банке

В ВТБ в розничном сегменте по рублевым депозитам данный показатель вырос на 7%, заявил начальник управления «Сбережения» организации Максим Степочкин

В ПСБ по итогам 2020 года средний размер вклада достиг практически 700 тысяч рублей. В Россельхозбанке выявлено увеличение показателя на 11,5%, до 528 тысяч рублей, в Абсолют Банке — на 2%, до 656 тысяч рублей.

В общей сложности за 2020 год объем застрахованных депозитов населения вырос на 7,6%, до 34 трлн рублей, заявили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Ключевой фактор роста среднего размера депозита в 2020 году – повышение нормы сбережений рядом граждан на фоне неопределенности и ограничений из-за пандемии, указала старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева

Банковские депозиты остаются ключевым продуктом для сбережения, поскольку предоставляют хоть и минимальную, но гарантированную доходность.

Увеличение среднего размера вкладов в 2020 году было зафиксировано в системообразующих и крупных российских банках, заявил доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков

Ситуация обусловлена тем, что россияне, у которых были свободные средства, перекладывали их в такие организации во избежание риска потери накоплений из-за отзыва лицензий у малых и средних, а также финансово неустойчивых банков.

Также, по его словам, часть россиян, которая получила поддержку со стороны государства в виде различных выплат и компенсаций, разместила часть этих денег в депозитах на черный день.

Надежда Караваева перечислила факторы, которые будут оказывать положительное влияние на рост данного показателя в 2021 году: повышение ключевой ставки и рост доходности депозитов, закрытие основных туристических направлений, выросшие цены на жилье.