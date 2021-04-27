Производители предупредили о росте цен на мебель

В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) заявили о повышении цен на все виды мебели из-за подорожания комплектующих и невысокого спроса. Об этом пишет «Парламентская газета».

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Минпромторг ранее выступил с предложением внести фанеру и распиленные лесоматериалы в список существенно важных для внутреннего рынка товаров, экспорт которых при необходимости можно временно ограничить или запретить. Это связано с падением производства, ростом импорта фанеры, а также с повышением стоимости этого товара на внутреннем и на внешнем рынках.

Как отмечается, основные материалы для производства готовой мебели – древесно-стружечные плиты (ДСП) и плиты из мелкодисперсной фракции (МДФ).

Выпуск ДСП в 2020 году существенно сократился, так как в пандемию ряд предприятий простаивали по несколько месяцев.

Растущий спрос на плиты стал драйвером роста цен на них и, как следствие, на готовую мебель.

Вырос в цене, скорее, дорогой мебельный сегмент, в экономклассе цены скорректировались не столь значительно, заявил гендиректор ассоциации Тимур Иртуганов.

«Мы видим некоторый спрос с других рынков: вместо поездки в Турцию люди приобретают мебель, но и этот процесс не бесконечен, а роста покупательской способности не ожидается. Значит, цены на мебель будут расти. Надеюсь, незначительно», - заявил он.

Как отмечается, другой фактор – подорожание комплектующих, а 95% мебельной фурнитуры в России являются импортными.

Мебельщикам была оказана поддержка со стороны государства. Значительным для отрасли стал запрет госзакупок импортной мебели и ограничение ее покупки госкорпорациями и госкомпаниями.