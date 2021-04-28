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Эксперты рассказали о ворующих голоса своих жертв мошенниках

Лера Букина
18 минут назад
Злоумышленники без ведома могут получить доступ к биометрическим данным россиян, включая голос. Об этом заявил начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов, передают «Известия».
Эксперты рассказали о ворующих голоса своих жертв мошенниках
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Для того чтобы получить различные услуги, доступ в банковские и другие приложения на телефоне, граждане ежедневно оставляют отпечатки пальцев, фотографии и записи голоса, отмечает эксперт. Эти биометрические данные могут быть получены мошенниками. В целях безопасности Сизов рекомендует не вести долгих разговоров с неизвестными людьми по телефону.
Набор биометрических данных представляет собой отпечатки пальцев, биометрию уха, биометрию по сетчатке глаза, 3D-изображения лица, походку, манеру печатания на клавиатуре и ряд других характеристик, заявил коммерческий директор компании «EkeyRus биометрические системы» Константин Новиков.
Банки в большинстве случаев прибегают к двум видам идентификаторов — изображение лица и запись голоса.
По словам Новикова, качественная биометрия разрабатывается как для удобства, так и для безопасности. Он отмечает, что в современных системах должны быть предусмотрены риски ложного распознавания или ложного отказа в распознавании.
Биометрию теоретически украсть можно, однако ее будет сложно применить, ведь, помимо этих данных, предусмотрен пароль, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
В частности, взять кредит на человека, записав его голос и сфотографировав лицо, нельзя, рассказали в пресс-службе «Ростелекома».
Как отмечается, в Единой биометрической системе (ЕБС) применяется система Liveness detection — технология, которая отличает живого человека от его имитации в цифровом канале.
Выдача кредитов на основании одной лишь биометрии в «Почта Банке» не происходит, заявили в пресс-службе кредитной организации. Обязательно подтверждение личности через авторизацию на портале «Госуслуги», заявили там.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мошенники стали чаще звонить россиянам от имени ЦБ.
Личный счет,Алексей Сизов,Эльдар Муртазин,Константин Новиков,Центральный банк России,газета "Известия",
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