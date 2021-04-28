Эксперты рассказали о ворующих голоса своих жертв мошенниках

Злоумышленники без ведома могут получить доступ к биометрическим данным россиян, включая голос. Об этом заявил начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов передают «Известия».

Для того чтобы получить различные услуги, доступ в банковские и другие приложения на телефоне, граждане ежедневно оставляют отпечатки пальцев, фотографии и записи голоса, отмечает эксперт. Эти биометрические данные могут быть получены мошенниками. В целях безопасности Сизов рекомендует не вести долгих разговоров с неизвестными людьми по телефону.

Набор биометрических данных представляет собой отпечатки пальцев, биометрию уха, биометрию по сетчатке глаза, 3D-изображения лица, походку, манеру печатания на клавиатуре и ряд других характеристик, заявил коммерческий директор компании «EkeyRus биометрические системы» Константин Новиков

Банки в большинстве случаев прибегают к двум видам идентификаторов — изображение лица и запись голоса.

По словам Новикова, качественная биометрия разрабатывается как для удобства, так и для безопасности. Он отмечает, что в современных системах должны быть предусмотрены риски ложного распознавания или ложного отказа в распознавании.

Биометрию теоретически украсть можно, однако ее будет сложно применить, ведь, помимо этих данных, предусмотрен пароль, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин

В частности, взять кредит на человека, записав его голос и сфотографировав лицо, нельзя, рассказали в пресс-службе «Ростелекома».

Как отмечается, в Единой биометрической системе (ЕБС) применяется система Liveness detection — технология, которая отличает живого человека от его имитации в цифровом канале.

Выдача кредитов на основании одной лишь биометрии в «Почта Банке» не происходит, заявили в пресс-службе кредитной организации. Обязательно подтверждение личности через авторизацию на портале «Госуслуги», заявили там.