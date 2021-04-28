Эксперты предрекли волну мошенничества в Telegram

В частности, ожидается появление чатов и каналов якобы от лица известных людей с предложениями товаров и услуг, а также фейковых каналов брендовых магазинов, предупредил технический директор RuSIEM Антон Фишман. Существует также риск увеличения числа каналов и чатов, которые предлагают принять участие в фейковых бонусных, скидочных и других акциях, подчеркнул Солодовников.