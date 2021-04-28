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Эксперты предрекли волну мошенничества в Telegram

Лера Букина
2 часа назад
После того как в Telegram внедрили возможность оплаты картами во всех чатах, появился риск активизации мошенников. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов.
Эксперты предрекли волну мошенничества в Telegram
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В связи с нововведениями могут появиться фейковые торговые площадки на платформе, предупредил гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников.
С ним согласен управляющий RTM Group Евгений Царев. Он считает, что создание фейковых точек продаж в этом мессенджере будет массовым.
В частности, ожидается появление чатов и каналов якобы от лица известных людей с предложениями товаров и услуг, а также фейковых каналов брендовых магазинов, предупредил технический директор RuSIEM Антон Фишман. Существует также риск увеличения числа каналов и чатов, которые предлагают принять участие в фейковых бонусных, скидочных и других акциях, подчеркнул Солодовников.
Злоумышленники будут пользоваться отсутствием каких-либо способов верификации каналов и аккаунтов, считает директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин. По его мнению, отсутствие «галочки» у официального канала или аккаунта и будет ключевым фактором роста мошенничеств, которые связаны с введением функции платежей в Telegram.
Эксперты опасаются, что появление такой функции в мессенджере может стать драйвером захвата существующих торговых площадок с последующей подменой платежных реквизитов.
Под схемой реализации платежного интерфейса (payment API) подразумевается интеграция со сторонними сервисами, в которых бывают уязвимости, предупреждает Волошин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что мошенники стали обманывать туристов с помощью Telegram-ботов.
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