Зафиксирован всплеск мошенничества с авиабилетами

В преддверии майских выходных мошенники устроили атаку на граждан, решивших улететь на праздники. Стало появляться много фишинговых сайтов по подбору якобы дешевых авиабилетов.

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Вредоносные ресурсы копируют сайты популярных агрегаторов авиабилетов или могут быть самостоятельными страницами для подбора перелетов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию Group IB, которая специализируется на предотвращении кибератак.

Как отмечается, в апреле Group-IB зафиксировала 50 фишинговых страниц, на которых продавались «выгодные» авиабилеты. В 2020 году в общей сложности было выявлено 56 таких ресурсов.

При вводе данных карты для покупки авиабилетов средства направляются на счет мошенника, рассказал замруководителя центра круглосуточного реагирования на инциденты информационной безопасности CERT-GIB Ярослав Каргалев.

По его словам, фишинговые сайты можно открыть только с мобильных платформ, что является особенностью атаки перед майскими праздниками.

После того, как были объявлены «длинные» майские праздники, продажи авиабилетов подскочили в цене на 15%, отметил основатель сервиса «Купибилет» Сергей Пирожников.

Фишинговые сайты могут превратиться в источник небольших баз данных с персональной информацией, которую будут использовать для мошеннических схем с помощью социальной инженерии, считает основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян