Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Зафиксирован всплеск мошенничества с авиабилетами

Лера Букина
1 час назад
В преддверии майских выходных мошенники устроили атаку на граждан, решивших улететь на праздники. Стало появляться много фишинговых сайтов по подбору якобы дешевых авиабилетов.
Зафиксирован всплеск мошенничества с авиабилетами
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вредоносные ресурсы копируют сайты популярных агрегаторов авиабилетов или могут быть самостоятельными страницами для подбора перелетов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на компанию Group IB, которая специализируется на предотвращении кибератак.
Как отмечается, в апреле Group-IB зафиксировала 50 фишинговых страниц, на которых продавались «выгодные» авиабилеты. В 2020 году в общей сложности было выявлено 56 таких ресурсов.
При вводе данных карты для покупки авиабилетов средства направляются на счет мошенника, рассказал замруководителя центра круглосуточного реагирования на инциденты информационной безопасности CERT-GIB Ярослав Каргалев.
По его словам, фишинговые сайты можно открыть только с мобильных платформ, что является особенностью атаки перед майскими праздниками.
После того, как были объявлены «длинные» майские праздники, продажи авиабилетов подскочили в цене на 15%, отметил основатель сервиса «Купибилет» Сергей Пирожников.
Фишинговые сайты могут превратиться в источник небольших баз данных с персональной информацией, которую будут использовать для мошеннических схем с помощью социальной инженерии, считает основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты рассказали о ворующих голоса своих жертв мошенниках.
Личный счет,Ашот Оганесян,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители