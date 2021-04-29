В России вырастут цены на авиабилеты

Виталий Ванцев. Стоимость авиабилетов, которая в 2020 году на некоторых направлениях снизилась, к лету 2021 года вернется к уровню 2019 года, а после этого начнет расти в 2022 году. Об этом РБК заявил совладелец и председатель совета директоров Внуково

Внуково – третий крупнейший российский аэропорт. В 2020 году в связи с кризисом было зафиксировано падение пассажиропотока на 48%, до 12,6 млн человек. Кроме того, авиакомпании РФ недосчитались 46% клиентов, завершив год с рекордными убытками – более 130 млрд рублей.

В целом средний чек в 2020 году на одних и тех же направлениях существенно сократился по сравнению с показателями 2019 года, отмечает Ванцев. Лизинговые платежи у авиакомпаний по иностранным воздушным судам номинированы в долларах, а российская валюта относительно доллара упала на 15–20%, отметил Ванцев. Одновременно, по его словам, увеличились затраты на керосин, а цены на билеты — нет.

«Представляете, в какой непростой экономической ситуации находятся авиакомпании? Это очевидные вещи, есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно — либо нужно закрываться, либо повышать тарифы», — отмечает совладелец Внуково.

Повышать тарифы следует «грамотно и аккуратно», чтобы избежать потери загрузки рейсов, заключил Ванцев.