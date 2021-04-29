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Россияне начали скупать купальники и палатки

Лера Букина
1 час назад
Продажи купальников в апреле увеличились по отношению к 2020 году в 11 раз, и на 73% - к 2019. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Платформу ОФД».
Продажи купальников и палаток рекордно выросли
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Кроме того, повысился интерес россиян к палаткам — спрос на них увеличился на 106% по отношению к 2020 году, сравнявшись с 2019-м.
Вырос спрос и на чемоданы. Так, в сравнении с прошлым годом их стали приобретать в четыре раза чаще (на 311%), и на 1% больше, чем в 2019 году.
В апреле также интересовались спальными мешками, по сравнению с 2020 годом данные товары стали популярнее в 3,5 раза (на 250%).
Россияне в связи с почти полным отсутствием заграничного туризма стали планировать походы на майские праздники, полагает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
Люди столкнулись с проблемами на фоне пандемии, в том числе психологическими, что и стало драйвером появления тренда на путешествия, отмечает член совета российской Гильдии маркетологов Николай Григорьев.
Ранее «Рамблер» сообщал, что продажи туров на майские праздники выросли втрое.
Личный счет,Николай Григорьев,Сергей Суверов,газета "Известия",
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