Продажи купальников и палаток рекордно выросли

Продажи купальников в апреле увеличились по отношению к 2020 году в 11 раз, и на 73% - к 2019. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Платформу ОФД».

Кроме того, повысился интерес россиян к палаткам — спрос на них увеличился на 106% по отношению к 2020 году, сравнявшись с 2019-м.

Вырос спрос и на чемоданы. Так, в сравнении с прошлым годом их стали приобретать в четыре раза чаще (на 311%), и на 1% больше, чем в 2019 году.

В апреле также интересовались спальными мешками, по сравнению с 2020 годом данные товары стали популярнее в 3,5 раза (на 250%).

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