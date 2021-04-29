Онлайн-продажи в кредит выросли на 38%

Россияне в I квартале 2021 года стали чаще совершать онлайн-покупки в кредит или рассрочку, что подтверждается ростом объема таких платежей феврале–марте на 38%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное аналитиками компании ЮKassa.

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Вместе с тем средний чек вырос на 20%, количество продаж — на 14%.

74% заказов, которые были оплачены в кредит или рассрочку, были сделаны на сумму до 50 тысяч рублей. 19% заказов – на сумму от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. 6% заказов были сделаны на сумму от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

Как отмечается, 47% опрошенных берут кредит или рассрочку на 12 месяцев, а 39% — на полгода.

Аналитики компании заметили, что платежная дисциплина должников улучшилась. Как выяснилось, россияне успешно погасили 95% кредитов и рассрочек, что демонстрирует рост на 10% по отношению к 2020 году.

Покупка в кредит и рассрочку становится более востребованной как в России, так и в мире, заявила коммерческий директор компании Оксана Коробкина . По ее словам, период самоизоляции «укрепляет этот тренд».

Зафиксирован рост доли покупок в кредит в категории «образование», отмечает Коробкина. На данную категорию приходится 50% от суммарного оборота. Следом идут бытовая техника и электроника — 17%, товары для дома и сада — 10%, товары для хобби — 5%, одежда и обувь — 3%, спорттовары — 3% и туризм — 2%.