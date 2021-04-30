Россиян предупредили о мошенничестве с сервисом Google

Злоумышленники стали прибегать в своих схемах к рассылкам писем через службу поддержки Google Docs с обещанием выплат или выгодного инвестирования. Об этом РИА Новости заявил ведущий спам-аналитик «Лаборатории Касперского» Роман Деденок.

По словам эксперта, за вторую половину апреля 2021 года выявлен рост таких писем втрое по сравнению с первой.

Как отмечается, злоумышленники эксплуатируют функцию автоматического уведомления Google Docs об отметке пользователя в комментариях к документу или презентации.

Чаще всего человек получает сообщение об отправке на карту перевода, компенсации или других выплат. Предлагаются и «выгодные» инвестиции. Для просмотра платежной информации пользователь по сценарию должен выполнить переход по ссылке в письме, рассказал Деденок. В итоге человек оказывается на скам-ресуре, где может потребоваться ввод имени и фамилии для якобы подтверждения данных и ввод данных карты. На таких страницах можно увидеть фейковые комментарии довольных клиентов, якобы получивших деньги.

Затем пользователя оповещают о необходимости оплаты комиссии в 200-300 рублей.

«В конечном итоге человек ничего не получает, а комиссия достается мошенникам. Если пользователь вводил данные карты, то он также рискует их сохранностью», - указал эксперт.

Из-за того, что письма поступают с официального адреса Google Docs, они могут не подвергаться блокировке. Кроме того, такие письма вызывают доверие у людей, отметил Деденок.