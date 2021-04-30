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Россиян предупредили о мошенничестве с сервисом Google

Лера Букина
38 минут назад
Злоумышленники стали прибегать в своих схемах к рассылкам писем через службу поддержки Google Docs с обещанием выплат или выгодного инвестирования. Об этом РИА Новости заявил ведущий спам-аналитик «Лаборатории Касперского» Роман Деденок.
Россиян предупредили о мошенничестве с сервисом Google
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам эксперта, за вторую половину апреля 2021 года выявлен рост таких писем втрое по сравнению с первой.
Как отмечается, злоумышленники эксплуатируют функцию автоматического уведомления Google Docs об отметке пользователя в комментариях к документу или презентации.
Чаще всего человек получает сообщение об отправке на карту перевода, компенсации или других выплат. Предлагаются и «выгодные» инвестиции. Для просмотра платежной информации пользователь по сценарию должен выполнить переход по ссылке в письме, рассказал Деденок. В итоге человек оказывается на скам-ресуре, где может потребоваться ввод имени и фамилии для якобы подтверждения данных и ввод данных карты. На таких страницах можно увидеть фейковые комментарии довольных клиентов, якобы получивших деньги.
Затем пользователя оповещают о необходимости оплаты комиссии в 200-300 рублей.
«В конечном итоге человек ничего не получает, а комиссия достается мошенникам. Если пользователь вводил данные карты, то он также рискует их сохранностью», - указал эксперт.
Из-за того, что письма поступают с официального адреса Google Docs, они могут не подвергаться блокировке. Кроме того, такие письма вызывают доверие у людей, отметил Деденок.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России зафиксирован всплеск мошенничества с авиабилетами.
Личный счет,Лаборатория Касперского,Google,РИА Новости,
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