Цены на отдых в Турции взлетели

В апреле 2021 года цены в турецких отелях и ресторанах выросли почти на 17 процентов к апрелю 2020-го. Об этом рассказал портал «Турпром».

Институт статистики Турции связал рост цен с инфляцией. По данным организации, только за апрель инфляция в стране ускорилась на 1,68 процента, с декабря 2020-го рост составил 5,45 процента, а по сравнению с апрелем 2020 года - 17,14 процента.

Рестораны и отели подняли цены на 16,81 процента к апрелю прошлого года (на семь процентов к декабрю и на 1,35 процента к марту 2021-го), но сильнее всего из-за инфляции подорожал проезд в общественном транспорте - почти на 30 процентов. За последний месяц одежда и обувь в Турции стали дороже на 7,57 процента, а еда и безалкогольные напитки - на 2,3 процента.

Как писал «Рамблер», Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией на полтора месяца - с 15 апреля по 1 июня. Все чартерные рейсы отменили, остались лишь регулярные - два раза в неделю.

Аналогичный запрет наложили на полеты в Танзанию, также до 1 июня. В Роспотребнадзоре заявили, что из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции сейчас самый высокий прирост заболеваемости коронавирусом.

Ростуризм посоветовал россиянам, купившим путевки в Турцию и Танзанию с вылетом до июня, перенести поездки на более поздние даты или выбрать другие направления.