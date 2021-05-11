«Дачные» траты россиян выросли в пять раз

Россияне в пять раз увеличили «дачные» расходы по отношению к допандемийному уровню. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитического проекта Tinkoff Data.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно исследованию, наблюдается смещение спроса граждан с «практичных» дачных покупок к товарам для благоустройства сада и участка.

Дачникам грозят штрафы за одуванчики и ромашку

Как отмечается, россияне стали на 10% чаще приобретать семена цветов, рассаду и газон, на 25% — средства по уходу за растениями, на 59% — садовые фигуры.

В 2021 году «AliExpress Россия» наблюдает увеличение оборота специальных наборов для рассады в 3,1 раза.

В 2021 году граждане РФ уже адаптировались к новой реальности после пандемии, отметил аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов . По его словам, россияне, которые могут работать дистанционно, стали больше тратить средств на бытовые удобства.

В 2022 году ожидается сокращение дачных расходов, но возвращения до уровня 2019 года ждать не стоит, считает Емельянов. Это обусловлено накопленной инфляцией и слабым рублем.

Тенденция на обустройство дачных участков сохранится в ближайшие годы, полагает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин . Но, по его словам, в ходе стабилизации ситуации с эпидемией и открытия границ будет расти доля затрат на курортный отдых.