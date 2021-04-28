Спрос на покупку земельных участков вырос на 16%

За I квартал 2021 года спрос на покупку земельных участков в России увеличился в 1,4 раза и на 16% в годовом выражении. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».

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Особой популярностью пользовались земли в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) и дачных некоммерческих партнерствах (ДНП) – прирост в 1,5 раза за квартал (+20% за год). Также оказались популярны участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) - прирост в 1,4 раза за квартал (+15% за год).

По словам аналитиков, стоимость в сегменте повысилась только на земли промышленного назначения, которые оказались и самыми дорогостоящими в среднем по стране — около 94 тысяч рублей за сотку: +3% и +4% в годовом и квартальном исчислении соответственно.

В первые три месяца участки ИЖС могли обойтись в среднем в 42 тысячи рублей за сотку, а СНТ/ДНП — в 35 тысяч, это соразмерно аналогичным результатам 2020 года и предыдущего квартала, указали в «Авито Недвижимости».

Зафиксирована также нехватка качественного ликвидного предложения: его показатели оказались ниже отметок прошлого года, а именно на 2% и на 9% по отношению к показателям IV квартала 2020 года.

Как отмечается, заинтересованность покупателей в покупке загородного жилья обусловлена неустойчивой эпидемиологической обстановкой и государственными мерами поддержки загородного сегмента. Драйвером для его развития были программа сельской ипотеки и расширение перечня прав на использование материнского капитала.

«Перспективы для загородного рынка создает и предоставление госсубсидий производителям деревянных домов, которым компенсируют часть расходов при реализации проектов», — заявил руководитель направлений первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.