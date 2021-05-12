₽224 тысячи в месяц нужно среднему москвичу для счастья

Как отмечается, наиболее высокие требования - в Москве. Жителям столицы для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, требуется 224 тысячи рублей в месяц. Жителям Владивостока необходимо 200 тысяч рублей в месяц, Ростова-на-Дону - 195 тысяч, Санкт-Петербурга - 183 тысячи рублей. Запросы жителей Кирова оказались скромнее – им для счастливой жизни нужно 132 тысячи рублей в месяц.

У мужчин запросы выше, чем у женщин – им необходимо 192 тысячи против 155 тысяч рублей. Молодежи до 24 лет хватит 130 тысяч рублей в месяц, гражданам в возрасте от 25 до 34 лет - 164 тысячи, от 35 до 44 лет - 198 тысяч рублей, а людям от 45 лет и старше - 195 тысяч рублей в месяц.