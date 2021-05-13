Рост должников МФО ускорился

В I квартале 2021 года доля российских заемщиков, которые имеют ссуды лишь в микрофинансовых организациях, составила 7,6%, в банках и МФО одновременно — 9,1%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Фото: ТАСС ТАСС

Как отмечается, данный показатель является максимумом с 2017 года, с которого производятся такие подсчеты.

С IV квартала 2020 года рост доли должников МФО ускорился. Так, за полгода доля клиентов только с микрозаймами увеличилась на 1,2 п.п., а граждан с микрозаймами и банковскими кредитами — на 0,5 п.п. По данным компании, за такой же период доля только банковских клиентов упала на 1,6 п.п., до 83,4%.

Такая тенденция является признаком усиления борьбы между банками и МФО, указал гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин

В ряде крупных микрофинансовых компаниях подтверждают динамику, связанную с притоком заемщиков из банков.

Переток клиентов из банков в МФО является естественным процессом в кризисный период, отмечает заместитель гендиректора по рискам и бизнес-анализу «МигКредит» Артем Быков . Это касается заемщиков, у которых сократился как доход, так и качество платежной дисциплины. В 2021 году динамика сохранится, однако клиенты, у которых будет возможность вернуться в банк, с большой долей вероятности в него вернутся, считает он.

В 2020 году МФО стали более активно заниматься развитием среднесрочных займов (IL, Installments Loans), выдаваемых на несколько месяцев, указал гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев

Гражданину, который ни разу не брал микрозаймов, при наличии кредита в банке с большой долей вероятности откажут в крупных МФО, рассказала управляющий директор компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева. Риски в банках и МФО оценивают по разным критериям, и у клиентов банков нет существенного преимущества, заявила она.