Мошенники стали красть данные россиян с помощью Tesla

Мошенники стали выманивать личные данные россиян на фишинговых сайтах путем обещаний крупного заработка от инвестиций в проекты крупных российских и зарубежных компаний. Об этом РИА Новости рассказали в компании Bi.Zone.

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Злоумышленники создали фишинговые сайты, которые выманивали персональные данные пользователей. Им предлагалось принять участи в инвестиционных проектах известных российских и зарубежных компаний. Аферисты действовали, прикрываясь брендами российских банков, компаний нефтяной отрасли, а также американской Tesla и проектами Илона Маска.

Мошеннический сайт представляет собой одну страницу с ярким заголовком, ссылкой на видео на YouTube, текстом, где перечисляются якобы преимущества проекта и формой сбора личных данных. После ввода информации возникает окно с обещанием перезвонить, но никаких последующих действий не происходит.

«Мы полагаем, что данные собираются для последующего использования в рамках социальной инженерии, когда людей обзванивают мошенники», – рассказали в компании.

В Bi.Zone отметили, что за год удалось выявить более 600 подобных мошеннических сайтов.

Данная мошенническая схема – типичный пример фишинга, заявили в ЦБ . Мошенники пытаются войти в доверие к потенциальной жертве для получения личных сведений, с помощью которых можно похитить средства.

Центробанк предостерег россиян от предоставления незнакомым людям данных своей банковской карты. Кроме того, регулятор рекомендует не вводить на подозрительных ресурсах данные карты, коды из sms-сообщений, секретные слова.

Следует отказаться от перевода средств по требованию незнакомых людей, даже если они говорят, что являются сотрудниками банка, правоохранительных органов или известных компаний.