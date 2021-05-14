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Мошенники стали красть данные россиян с помощью Tesla

Лера Букина
2 часа назад
Мошенники стали выманивать личные данные россиян на фишинговых сайтах путем обещаний крупного заработка от инвестиций в проекты крупных российских и зарубежных компаний. Об этом РИА Новости рассказали в компании Bi.Zone.
Мошенники стали красть данные россиян с помощью Tesla
Фото: ReutersReuters
Злоумышленники создали фишинговые сайты, которые выманивали персональные данные пользователей. Им предлагалось принять участи в инвестиционных проектах известных российских и зарубежных компаний. Аферисты действовали, прикрываясь брендами российских банков, компаний нефтяной отрасли, а также американской Tesla и проектами Илона Маска.
Мошеннический сайт представляет собой одну страницу с ярким заголовком, ссылкой на видео на YouTube, текстом, где перечисляются якобы преимущества проекта и формой сбора личных данных. После ввода информации возникает окно с обещанием перезвонить, но никаких последующих действий не происходит.
«Мы полагаем, что данные собираются для последующего использования в рамках социальной инженерии, когда людей обзванивают мошенники», – рассказали в компании.
В Bi.Zone отметили, что за год удалось выявить более 600 подобных мошеннических сайтов.
Данная мошенническая схема – типичный пример фишинга, заявили в ЦБ. Мошенники пытаются войти в доверие к потенциальной жертве для получения личных сведений, с помощью которых можно похитить средства.
Центробанк предостерег россиян от предоставления незнакомым людям данных своей банковской карты. Кроме того, регулятор рекомендует не вводить на подозрительных ресурсах данные карты, коды из sms-сообщений, секретные слова.
Следует отказаться от перевода средств по требованию незнакомых людей, даже если они говорят, что являются сотрудниками банка, правоохранительных органов или известных компаний.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ЦБ планирует начать блокировать счета россиян, чтобы бороться с мошенниками.
Личный счет,Центральный банк России,МВД,РИА Новости,
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