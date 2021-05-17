Эксперт: Открытие депозита поможет улучшить кредитную историю

Кредитная история (КИ) может быть испорчена из-за просрочек по платежам, банкротства, наличия долгов и неоплаченных штрафов, частых обращений к КИ, банковских ошибок и мошеннических действий. Об этом «Российской газете» сообщил специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян

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Если гражданин сталкивается с банковскими ошибками или мошенничеством, когда якобы от его имени были поданы заявки на кредит, следует обращаться в организации, которые вносили данные в бюро кредитных историй (БКИ) или в само бюро для того, чтобы доказать свою правоту.

Если гражданин сам испортил кредитную историю, то единственное решение, по словам эксперта, - длительное и кропотливое ее исправление.

Существует ряд способов, которые могут помочь в решении данной проблемы.

Например, можно получить кредитную карту для своевременного внесения платежей. Также можно прибегнуть к получению карты рассрочки. Они выдаются даже гражданам с плохой кредитной историей.

Кроме того, можно взять товар в кредит, например, микроволновку. Сегодня это доступно во всех крупных магазинах.

Следует обратить внимание на специальные банковские программы. С их помощью тоже можно улучшить кредитную историю.

Также можно открыть депозит в том банке, где планируется получение займа. Банк увидит, что у вас есть деньги на счету, и может признать вас благонадежным заемщиком.

Еще один способ - закрытие небанковских долгов. Речь идет о неоплаченных штрафах, алиментах, долгах по ЖКХ.

Нельзя обращаться в организации, которые обещают за деньги в сжатые сроки исправить кредитную историю. С большой долей вероятности они являются мошенниками.