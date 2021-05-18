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Пользователи СБП пожаловались на сбои при переводах

Лера Букина
1 час назад
Пользователи системы быстрых платежей (СБП) ЦБ столкнулись со сбоями при переводах средств. Об этом пишут «Известия».
Пользователи СБП пожаловались на сбои при переводах
Фото: ТАССТАСС
Жалобы поступили, в частности, от держателей электронных кошельков «ЮMoney» и клиентов Росбанка.
Так, например, один из пользователей электронного кошелька «ЮMoney» увидел автоматическое сообщение от сервиса о том, что максимальная сумма перевода в российской валюте составляет 0,00 рублей.
Как отмечается, пользователь не перечислял средства ни после полуночи, ни в предыдущие 24 часа, поэтому о превышении суточного лимита речи идти не может. Спустя несколько часов сервис стал работать исправно.
В Росбанке получили частные обращения со стороны клиентов, которые столкнулись со сложностями с переводами, рассказал директор департамента цифрового развития розничного бизнеса кредитной организации Павел Меньшиков.
На стороне НСПК переводы выполняются в штатном режиме, заявили в системе. Там отметили, что лимитов по проведению операций на стороне клирингового центра нет. Сервис СБП работает 24/7, указали в НСПК.
Сбои на стороне отдельных игроков обычно наблюдаются в течение часа, а на исправление системной ошибки может потребоваться несколько дней, заявила председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева.
Возможная причина проблемы – ограничения, которые накладываются на операции пользователей электронных кошельков, проходивших упрощенную идентификацию, считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что СБП позволит переводить деньги в Белоруссию.
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