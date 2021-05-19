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Банки сократили выдачу потребкредитов в апреле

Лера Букина
1 час назад
Число выданных российскими банками потребительских кредитов в апреле уменьшилось на 11,5% в сравнении с мартом, до 1,22 миллиона ссуд. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Банки сократили выдачу потребкредитов в апреле
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Политика банков по сохранению консервативного подхода в розничном кредитовании не изменилась, заявил гендиректор компании Александр Викулин.
Определяющий критерий для кредиторов при принятии решения о выдаче потребкредитов и их параметрах - значение кредитного рейтинга, отметил он.
Вместе с тем в годовом выражении количество займов увеличилось — на 84,6%. Это связано с последствиями карантинных ограничений весны 2020 года, указали в компании.
Значительный рост выдачи потребительских кредитов в годовом выражении был зафиксирован во всех регионах страны. Наибольшую динамику показали Краснодарский край (+162,2%), Татарстан (+131,2%), Тюменская область (+129%), Санкт-Петербург (+109,5%) и Ставропольский край (+107,7%).
Самое большое число потребкредитов в российских регионах в апреле выдали традиционно в Москве (65,8 тысячи единиц) и Московской области (57 тысяч единиц). На третьей строчке - Татарстан (44,8 тысячи единиц), на четвертой - Краснодарский край (44,7 тысячи единиц), на пятой — Башкирия (42,6 тысячи единиц).
Ранее «Рамблер» сообщал, что выдача потребкредитов в феврале сократилась на 11,3%.
Личный счет,Александр Викулин,
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