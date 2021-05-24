Пластиковые скидочные карты уходят в прошлое

Компании стали отходить от использования пластиковых бонусных и скидочных карт. Об этом пишет «Российская газета».

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Сеть спортивных магазинов «Спортмастер» заявила о том, что полностью переходит на виртуальные карты лояльности. Ранее о данном решении объявила сеть магазинов «Улыбка радуги».

Ряд магазинов, кафе, баров и ресторанов, салонов красоты отдают предпочтение виртуальным аналогам, отказываясь от пластиковых скидочных карт.

Крупным ретейлерам тяжелее дается такое решение. Это обусловлено тем, что возрастное поколение привыкло к «пластику».

В 2020 году активная аудитория приложения «Кошелек» увеличилась почти вдвое - до 11 млн пользователей, заявил сооснователь приложения для хранения карт «Кошелек» Кирилл Горыня

Спрос на виртуальные карты обусловлен ростом бесконтактных платежей, заявила декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Безсмертная.

«Оборот безналичных платежей за 2020 год вырос на 70%. При этом почти треть новых клиентов ведущих банков сразу же имплементируют платежную функцию в свой смартфон», - указала она.

У электронных карт лояльности есть большие преимущества для покупателя, подчеркнул Горыня. Так, их невозможно забыть, а также они удобны в использовании.

Как отмечается, среди минусов таких карт – невозможность воспользоваться скидкой, если разрядился телефон. Однако данная проблема уже решена, заявил основатель международного бизнес-клуба ТРИЗ.Алексей Благих. Скидки связали с номером телефона, добавил он.