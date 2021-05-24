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Пластиковые скидочные карты уходят в прошлое

Лера Букина
1 час назад
Компании стали отходить от использования пластиковых бонусных и скидочных карт. Об этом пишет «Российская газета».
Пластиковые скидочные карты уходят в прошлое
Фото: ТАССТАСС
Сеть спортивных магазинов «Спортмастер» заявила о том, что полностью переходит на виртуальные карты лояльности. Ранее о данном решении объявила сеть магазинов «Улыбка радуги».
Ряд магазинов, кафе, баров и ресторанов, салонов красоты отдают предпочтение виртуальным аналогам, отказываясь от пластиковых скидочных карт.
Крупным ретейлерам тяжелее дается такое решение. Это обусловлено тем, что возрастное поколение привыкло к «пластику».
В 2020 году активная аудитория приложения «Кошелек» увеличилась почти вдвое - до 11 млн пользователей, заявил сооснователь приложения для хранения карт «Кошелек» Кирилл Горыня.
Спрос на виртуальные карты обусловлен ростом бесконтактных платежей, заявила декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Екатерина Безсмертная.
«Оборот безналичных платежей за 2020 год вырос на 70%. При этом почти треть новых клиентов ведущих банков сразу же имплементируют платежную функцию в свой смартфон», - указала она.
У электронных карт лояльности есть большие преимущества для покупателя, подчеркнул Горыня. Так, их невозможно забыть, а также они удобны в использовании.
Как отмечается, среди минусов таких карт – невозможность воспользоваться скидкой, если разрядился телефон. Однако данная проблема уже решена, заявил основатель международного бизнес-клуба ТРИЗ.Алексей Благих. Скидки связали с номером телефона, добавил он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что банки сэкономят до 54 млрд рублей на выпуске цифровых карт.
Личный счет,Компании,Кирилл Горыня,Финансовый университет,"Российская газета",
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