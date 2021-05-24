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"Плохие" долги россиян снизились

Вероника Полынина
1 час назад
Банк России сообщил о снижении просроченной задолженности в кредитном портфеле россиян в апреле, передает «Прайм».
"Плохие" долги россиян снизились
Фото: ТАССТАСС
«Плохие» долги бизнеса сократились на 0,2%, или 5 млрд рублей. Задолженность граждан снизилась на 0,3%, или 2 млрд рублей.
По данным Банка России, в апреле снизился темп реструктуризации кредитов малого и среднего предпринимательства и населения. Было реструктурировано 11 миллиардов рублей кредитов бизнеса и 13 миллиардов рублей розничных ссуд.
В ЦБ отметили, что это самые низкие показатели с начала пандемии.
Месяцем ранее объем просроченной задолженности россиян вырос на 0,7% — до 1,023 триллиона рублей, максимального уровня с октября 2016 года.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитало, что средний размер выданных россиянам в апреле потребительских кредитов составил рекордные 317,7 тысяч рублей. По сравнению с мартом 2021 года показатель вырос на 16,1%, а с апрелем прошлого года — на 37,6%.
Личный счет,Центральный банк России,
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