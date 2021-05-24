"Плохие" долги россиян снизились

Банк России сообщил о снижении просроченной задолженности в кредитном портфеле россиян в апреле, передает «Прайм».

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«Плохие» долги бизнеса сократились на 0,2%, или 5 млрд рублей. Задолженность граждан снизилась на 0,3%, или 2 млрд рублей.

По данным Банка России, в апреле снизился темп реструктуризации кредитов малого и среднего предпринимательства и населения. Было реструктурировано 11 миллиардов рублей кредитов бизнеса и 13 миллиардов рублей розничных ссуд.

В ЦБ отметили, что это самые низкие показатели с начала пандемии.

Месяцем ранее объем просроченной задолженности россиян вырос на 0,7% — до 1,023 триллиона рублей, максимального уровня с октября 2016 года.