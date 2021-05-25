Спрос на свадебные платья превысил допандемийный уровень

В апреле-мае 2021 года на площадке сервиса для размещения объявлений «Авито» спрос на свадебные платья и аксессуары среди российских невест увеличился на 36% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Об этом говорится
в исследовании сервиса, передает «Прайм».
«Спрос на платья и другие аксессуары для невест на «Авито» в апреле-мае 2021 года на 36% превысил уровень в аналогичный период 2019 года, узнали аналитики «Авито». Дороже всего свадьба обходится жителям южных городов страны, а в среднем по России нарядить невесту можно примерно за 15 000 рублей», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в Сочи зафиксирована наиболее высокая средняя стоимость свадебного платья — 11 тысяч рублей. В Ростове-на-Дону, Краснодаре и Воронеже свадебный наряд обходится в среднем в 10 тысяч рублей.
Как выяснилось, весной 2020 года рынок свадебных платьев и аксессуаров для бракосочетания существенно просел. В июле-августе ситуация стабилизировалась. В 2021 году свадебный сезон традиционно стартовал весной.
Наибольший рост спроса за два года на свадебные товары на «Авито» выявили в Ижевске (+98%) и в Санкт-Петербурге (+94%), а также в Нижнем Новгороде (+79%), Воронеже (+71%) и Краснодаре (+67%). В Москве спрос на платья, фаты и букеты невесты по отношению к 2019 году увеличился на 25%.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что россиян призвали отказаться от кредитов на свадьбу.