Спрос на свадебные платья превысил допандемийный уровень

Как отмечается, в Сочи зафиксирована наиболее высокая средняя стоимость свадебного платья — 11 тысяч рублей. В Ростове-на-Дону, Краснодаре и Воронеже свадебный наряд обходится в среднем в 10 тысяч рублей.

Как выяснилось, весной 2020 года рынок свадебных платьев и аксессуаров для бракосочетания существенно просел. В июле-августе ситуация стабилизировалась. В 2021 году свадебный сезон традиционно стартовал весной.

Наибольший рост спроса за два года на свадебные товары на «Авито» выявили в Ижевске (+98%) и в Санкт-Петербурге (+94%), а также в Нижнем Новгороде (+79%), Воронеже (+71%) и Краснодаре (+67%). В Москве спрос на платья, фаты и букеты невесты по отношению к 2019 году увеличился на 25%.