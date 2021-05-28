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Детские игрушки подорожают осенью

Лера Букина
1 час назад
Производители детских товаров собираются обсудить с Минпромторгом вопросы ценообразования в отрасли. Об этом «Известиям» сообщила глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.
Детские игрушки подорожают осенью
Фото: ТАССТАСС
Она отмечает, что организация планирует предложить ряд мер, которые помогут фабрикам притормозить повышение цен на отечественную продукцию, в частности, детские игрушки.
Меры включают в себя компенсацию дополнительных расходов поставщикам сырья, то есть пластика, дерева, бумаги, картона, металла и ткани. Предложено зафиксировать стоимость сырья и выплачивать его изготовителям разницу между рыночной стоимостью и замороженной.
По словам Цицулиной, цены на материалы для изготовления игрушек с начала года выросли на 30–70%. Ожидается, что уже осенью товары подорожают. Предложенные меры позволят изготовителям не повышать стоимость игрушек.
Ситуация с повышением цен быстро не закончится, указал глава Института стратегического анализа консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев. Постковидное восстановление и существенный объем дополнительных денежных ресурсов для помощи гражданам оказывают большое влияние на экономику. Это подстегивает инфляцию, отметил эксперт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая.
Личный счет,Игорь Николаев,Минпромторг,
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