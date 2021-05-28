Минтруд обновит систему оплаты труда медработников

Минтруд разработал проект пилота по внедрению новых принципов оплаты труда для работников здравоохранения. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы к заседанию рабочей группы трехсторонней комиссии по трудовым отношениям, на котором обсуждались пилотные проекты Минтруда в сфере здравоохранения.

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Согласно документу, ведомство намерено провести пилот в семи российских регионах — Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и Севастополе. Его запуск запланирован на ноябрь 2021 года. Продлится пилот до марта 2022 года.

В это время работникам региональных больниц и поликлиник будут полагаться зарплаты, рассчитанные по новым принципам.

Отмечается, что оклады будут считать с учетом коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона. Указывается, что сумма оклада не может быть меньше текущего уровня.

Целью является выравнивание ситуации с зарплатами медработников во избежание дефицита специальностей в одном регионе и их переизбытка в другом, заявила глава департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда Марина Маслова

Что касается полномасштабного перехода на новые принципы оплаты, то он ожидается не ранее начала 2023 года.