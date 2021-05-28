Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Минтруд обновит систему оплаты труда медработников

Лера Букина
46 минут назад
Минтруд разработал проект пилота по внедрению новых принципов оплаты труда для работников здравоохранения. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы к заседанию рабочей группы трехсторонней комиссии по трудовым отношениям, на котором обсуждались пилотные проекты Минтруда в сфере здравоохранения.
Минтруд обновит систему оплаты труда медработников
Фото: ТАССТАСС
Согласно документу, ведомство намерено провести пилот в семи российских регионах — Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и Севастополе. Его запуск запланирован на ноябрь 2021 года. Продлится пилот до марта 2022 года.
В это время работникам региональных больниц и поликлиник будут полагаться зарплаты, рассчитанные по новым принципам.
Отмечается, что оклады будут считать с учетом коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона. Указывается, что сумма оклада не может быть меньше текущего уровня.
Целью является выравнивание ситуации с зарплатами медработников во избежание дефицита специальностей в одном регионе и их переизбытка в другом, заявила глава департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда Марина Маслова.
Что касается полномасштабного перехода на новые принципы оплаты, то он ожидается не ранее начала 2023 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в пандемию в сферах здравоохранения и IT выросли зарплаты.
Личный счет,Марина Маслова,Минтруд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители