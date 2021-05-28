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В Москве увеличили возраст получателей пособия на ребенка

Лера Букина
27 минут назад
Правительство Москвы предоставит право на получение дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка семьям, в которых оба родителя не старше 36 лет. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания Президиума Правительства, сообщается на сайте мэра столицы.
В Москве увеличили возраст получателей пособия на ребенка
Фото: ТАССТАСС
Ранее право на получение данного пособия имели семьи в возрасте до 30 лет.
«Подать заявление на получение пособия смогут семьи, в которых оба супруга — москвичи не старше 36 лет, но при этом один из них или оба достигли возраста 30 лет», — говорится в сообщении.
Как отмечается, единственный родитель в возрасте от 30 до 36 лет также может претендовать на получение пособия. Средний доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума.
При рождении первого ребенка полагается выплата в 90 145 рублей (пять прожиточных минимумов), второго — в 126 203 рублей (семь прожиточных минимумов), третьего и последующих — в 180 290 рублей (десять прожиточных минимумов).
Также на выплату смогут рассчитывать московские семьи, в которых ребенок родился не ранее 1 января 2021 года.
Заявления на пособие будут принимать с 3 июня. Подать его можно будет в личном кабинете на портале mos.ru. Сделать это нужно в течение одного года с даты рождения ребенка.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент РФ Владимир Путин ввел в России новые выплаты на детей.
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