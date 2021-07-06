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Бюджет ПФР: пенсии вырастут на 3600 рублей

Лера Букина
1 час назад
К 2024 году среднегодовой размер страховой пенсии россиян составит 20 388 рублей против сегодняшних 16 789 рублей. Соответственно, пенсия повысится на 3599 рублей.
Расчет был произведен Трехсторонней комиссией, которая рассмотрела бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР).
Благодаря индексации среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров достигнет в 2022 году 18 447 рублей, в 2023-м -19 399 рублей, в 2024-м — 20 388 рублей. Эти данные представлены в утвержденных характеристиках бюджета ПФР на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
С 1 июля прекращен перевод пенсий, ежемесячных денежных выплат и выплат из материнского капитала на карты международных платежных систем Visa и MasterCard (Maestro). Для того чтобы получить карту «Мир», необходимо обратиться в банк, через который производится выплата пенсии, а затем передать ее реквизиты Пенсионному фонду посредством единого портала Госуслуг или личного кабинета на сайте ПФР (заявление «О доставке пенсии»). За обслуживание пенсионных карт «Мир» платы не взимается, однако уведомления об операциях платные. У граждан остается возможность получать пенсии наличными через «Почту России», оформляя доставку на дом или получая самостоятельно в почтовом отделении.
Самые высокие страховые пенсии по старости в России направляют жителям Чукотского АО и Ненецкого АО. Об этом говорится в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2020 году.
Из-за роста инфляции в начале года размер реальных пенсий россиян существенно сократился. Так, в мае зафиксировано снижение пенсий на 0,5%. В феврале падение реального размера пенсий оценено в 0,1% в годовом выражении, в марте — в 0,2%, в апреле — в 0,1%. В мае размер реальных пенсий упал уже на 0,5%.
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