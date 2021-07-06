К 2024 году среднегодовой размер страховой пенсии россиян составит 20 388 рублей против сегодняшних 16 789 рублей. Соответственно, пенсия повысится на 3599 рублей.

Благодаря индексации среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров достигнет в 2022 году 18 447 рублей, в 2023-м -19 399 рублей, в 2024-м — 20 388 рублей. Эти данные представлены в утвержденных характеристиках бюджета ПФР на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

С 1 июля прекращен перевод пенсий, ежемесячных денежных выплат и выплат из материнского капитала на карты международных платежных систем Visa и MasterCard (Maestro). Для того чтобы получить карту «Мир», необходимо обратиться в банк, через который производится выплата пенсии, а затем передать ее реквизиты Пенсионному фонду посредством единого портала Госуслуг или личного кабинета на сайте ПФР (заявление «О доставке пенсии»). За обслуживание пенсионных карт «Мир» платы не взимается, однако уведомления об операциях платные. У граждан остается возможность получать пенсии наличными через « Почту России », оформляя доставку на дом или получая самостоятельно в почтовом отделении.

Самые высокие страховые пенсии по старости в России направляют жителям Чукотского АО и Ненецкого АО. Об этом говорится в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2020 году.