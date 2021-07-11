Россияне назвали сумму, необходимую для хорошего отпуска

Финансовая онлайн-платформа Webbankir провела исследование и выяснила, в какую сумму россияне оценивают неделю хорошего отпуска. О результатах рассказали РИА Новости.

47,1% жителей России считают, что для хорошего недельного отдыха семьей необходимо иметь более 100 тысяч рублей. Для 30,4% россиян эта сумма составляет более 150 тысяч рублей.

28,9% респондентов оценили качественный отдых в сумму до 100 тысяч рублей. 12,6% опрошенных уверены, что хорошо отдохнуть неделю можно и за 50 тысяч рублей.

Более половины участников опроса заявили, что готовы взять кредит или заем на идеальный отпуск. 17% россиян однозначно возьмут в долг у банка на отпуск, еще 40,3% скорее возьмут ссуду для этих целей. 15,7% граждан заявили, что однозначно не станут отдыхать в долг, а еще 26,9% — "скорее нет".