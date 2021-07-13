Центробанк
обратился к кредитным и микрофинансовым (МФО) организациям с просьбой реструктурировать потребительские кредиты и ипотеку клиентам, которые пострадали во время чрезвычайных ситуаций в Крыму и Краснодарском крае, а также не взыскивать с них заложенное под кредиты имущество. Об этом пишет
РБК со ссылкой на информационное письмо регулятора банкам и МФО от 9 июля.
О получении письма сообщили изданию источники в крупной МФО и системно значимом банке. После этого об этом заявили работающий в Крыму банк РНКБ
, Росбанк
, а также микрофинансовые компании MoneyMan, «Займер», «Деньги сразу» и Lemon.online.
Банкам и МФО необходимо при обращении пострадавших принимать «возможные меры по урегулированию обязательств по потребительским кредитам (займам), в том числе обеспеченным ипотекой, включая различные формы реструктуризации задолженности вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное по данным обязательствам имущество», сказано в письме.
Письмо Банка России не носит обязательного характера для банков и МФО, однако многие организации заявили, что могут себе позволить реструктуризацию долгов для пострадавших от наводнения жителей, если такие обращения поступят.
В «Сбере»
заявили, что его специальные программы реструктуризации рассчитаны и на категорию клиентов, попавших в чрезвычайные ситуации. Росбанк, Райффайзенбанк
и РНКБ готовы оказывать помощь пострадавшим, однако пока таких обращений не было, заявили их представители.
16, 17 и 18 июня в ряде южных регионах России прошли сильные ливни, которые вызвали наводнения и подтопления жилых домов. В Крыму пострадали Ялта, Керчь, Феодосия, Севастополь и еще несколько населенных пунктов, в Краснодарском крае — Анапа и Темрюк. По словам местных властей, под наибольший удар попала Ялта – там один человек погиб, а более 50 пострадали.