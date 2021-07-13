Центробанк обратился к кредитным и микрофинансовым (МФО) организациям с просьбой реструктурировать потребительские кредиты и ипотеку клиентам, которые пострадали во время чрезвычайных ситуаций в Крыму и Краснодарском крае, а также не взыскивать с них заложенное под кредиты имущество. Об этом пишет РБК со ссылкой на информационное письмо регулятора банкам и МФО от 9 июля.

О получении письма сообщили изданию источники в крупной МФО и системно значимом банке. После этого об этом заявили работающий в Крыму банк РНКБ Росбанк , а также микрофинансовые компании MoneyMan, «Займер», «Деньги сразу» и Lemon.online.

Банкам и МФО необходимо при обращении пострадавших принимать «возможные меры по урегулированию обязательств по потребительским кредитам (займам), в том числе обеспеченным ипотекой, включая различные формы реструктуризации задолженности вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное по данным обязательствам имущество», сказано в письме.

Письмо Банка России не носит обязательного характера для банков и МФО, однако многие организации заявили, что могут себе позволить реструктуризацию долгов для пострадавших от наводнения жителей, если такие обращения поступят.

«Сбере» заявили, что его специальные программы реструктуризации рассчитаны и на категорию клиентов, попавших в чрезвычайные ситуации. Росбанк, Райффайзенбанк и РНКБ готовы оказывать помощь пострадавшим, однако пока таких обращений не было, заявили их представители.