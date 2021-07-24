Названы категории россиян, которых ждет индексация пенсий

С каких категорий работающих россиян начнется индексация пенсий, рассказали член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессара и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Их слова приводит Ura.ru.

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«Мы начали с опекунов, с тех, кто воспитывает деток. Следующим этапом, скорее всего, будут работающие инвалиды, работающие военные пенсионеры. И постепенно мы сможем решить эту проблему», — сказала Бессараб.

Рязанский добавил, что на данный момент неизвестно, какая конкретно методика индексирования будет использована, так как для полной индексации требуется около 275 миллиардов рублей. Депутат допускает, что правительством будет вводиться ступенчатая модель. В первую очередь проиндексировать пенсии нужно тем пенсионерам, кто получает минимальный размер оплаты труда, добавил Рязанский.