Купить невозможно: квартиры подорожают еще на 7-8%

Стоимость квадратного метра жилья может вырасти на 7-8% из-за высокого спроса на квартиры в массовом сегменте. Об этом в ходе интервью Life.ru заявила руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Юлия Судакова.

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По мнению специалиста, в августе на рынке недвижимости продолжится спад, который начался еще в июле. На это влияет как сезон отпусков, так и общее снижение деловой активности. В результате до конца лета стоимость квартир продолжит снижаться, однако к осени она ожидает восстановления активности покупателей на рынке новостроек.

Судакова подчеркнула, что до конца года стоимость квадратного метра может вырасти на 7-8%. Сейчас спрос продолжает превышать предложение, особенно в массовом сегменте квартир. Несмотря на активный ввод в эксплуатацию новых зданий, в компании отмечают дефицит на рынке новостроек.