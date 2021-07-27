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Купить невозможно: квартиры подорожают еще на 7-8%

Елена Прошина
59 минут назад

Стоимость квадратного метра жилья может вырасти на 7-8% из-за высокого спроса на квартиры в массовом сегменте. Об этом в ходе интервью Life.ru заявила руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Юлия Судакова.

Купить невозможно: квартиры подорожают еще на 7-8%
Фото: ТАССТАСС

По мнению специалиста, в августе на рынке недвижимости продолжится спад, который начался еще в июле. На это влияет как сезон отпусков, так и общее снижение деловой активности. В результате до конца лета стоимость квартир продолжит снижаться, однако к осени она ожидает восстановления активности покупателей на рынке новостроек.

Судакова подчеркнула, что до конца года стоимость квадратного метра может вырасти на 7-8%. Сейчас спрос продолжает превышать предложение, особенно в массовом сегменте квартир. Несмотря на активный ввод в эксплуатацию новых зданий, в компании отмечают дефицит на рынке новостроек.

Напомним, что в июне средний размер ипотечного кредита в Москве и Московской области вырос на 6% и достиг максимума для столичного региона в 6,5 млн рублей. Рекорд был установлен в последний месяц действия льготной ипотеки на новостройки по старым условиям – с 1 июля максимальный лимит оказался на уровне 3 млн рублей, а ставка выросла с 6,5 до 7%.

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