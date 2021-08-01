«Волк в кашемире». История успеха Бернара Арно

Французская компания Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), владеющая брендами Louis Vuitton, Dior, Fendi, Loro Piana и Bvlgari, на прошлой неделе объявила о покупке 60% акций марки уличной одежды Off-White. Остальная часть акций все еще принадлежит основателю Off-White Вирджилу Абло, занимающему пост креативного директора мужской линии Louis Vuitton. Благодаря сделке мультикомпания добавит в свое портфолио молодежный бренд. Ожидается, что Вирджил Абло будет активно работать как с модными подразделениями LVMH, так и с алкогольным и отельным направлениями.

Председателем и главным исполнительным директором LVMH является Бернар Арно – личность, которая заслуживает отдельного внимания, ведь именно он создал крупнейшего производителя предметов роскоши.

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О том, что привело Арно в мир роскоши, о поглощении компаний и скандале с участием Moët Hennessy из-за нового российского закона – в материале «Рамблера».

Как все начиналось. «Волк в кашемире»

Сегодня Бернара Арно знают как богатейшего человека Европы, но когда-то он был далек от предпринимательства и учился на инженера.

После получения диплома Арно возглавил семейную строительную фирму Ferret-Savinel. Позднее он продал этот бизнес и переехал в США. Там он изучал предпринимательство, а именно приемы слияний и поглощения компаний.

1971 год стал для Арно судьбоносным, ведь именно тогда ему удалось почерпнуть важный урок, который привел его в мир моды. Однажды, разговорившись с таксистом в Нью-Йорке, Арно задал тому вопрос, знает ли он президента Франции Жоржа Помпиду.

«Нет, — ответил американский водитель. — Но я знаю Кристиана Диора». И Арно сделал выводы.

Путь в мир роскоши, гламура и блеска был начат в середине 1980-х. Тогда Арно и его партнер выкупили терпящую крах текстильную фирму Boussaс. Ее главным активом был модный дом Christian Dior. «Волком в кашемире» Арно прозвали СМИ после того, как он уволил 9000 рабочих, несмотря на обещание сохранить рабочие места, и распродал большую часть активов за $500 млн.

Становление LVMH

Следующей целью француза стало парфюмерное подразделение Dior, принадлежавшее конгломерату Louis Vuitton Moët Hennessy. Арно решил извлечь выгоду из постоянного соперничества руководителей брендов LVMH. Сначала он подружился с главой компании Louis Vuitton и помог ему свергнуть директора алкогольного подразделения Moët Hennessy. После та же участь постигла главу Louis Vuitton.

Благодаря деньгам, полученным от продажи предприятий Boussac, Арно в 1988 году выкупил контрольный пакет акций компании Louis Vuitton Moet Hennessy и стал ее единственным владельцем. После этого предприниматель потратил миллиарды долларов на покупку лидирующих европейских модных и парфюмерных компаний, изготовителей ювелирных изделий и часов, а также производителей изысканных вин и крепкого алкоголя. Покупка итальянского ювелирного бренда Bulgari в 2011 году обошлась LVMH в почти $5 млрд. Через два года она за $2,6 млрд поглотила итальянского производителя одежды из шерсти и кашемира Loro Piana. В апреле 2019 года компания заплатила $3,2 млрд за лондонскую группу Belmond, в которую входят отель Cipriani в Венеции, роскошные поезда Orient Express и три сафари-отеля в Ботсване. С 2008 года LVMH приобрела 20 брендов.

Новый российский закон об игристых винах и скандал с Moët Hennessy

По данным СМИ, дистрибуционное подразделение Moët Hennessy 2 июля 2021 года оповестило в письменной форме российских партнеров о временной остановке отгрузок ассортимента шампанских вин для всех покупателей.

В компании возмутились тому , что новый российский закон обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в «игристое вино». При этом понятие «шампанское» разрешается использовать исключительно в отношении «российского шампанского», произведенного на территории РФ. Позже агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании сообщило, что Moët Hennessy принял условия, согласившись изменить маркировку с «шампанского» на «игристое вино» для продукции, поставляемой на территорию России. Однако компания на время все же приостановила поставки, чтобы доработать логистику и регулирование.

Бернар Арно в рейтинге Forbes

По данным Forbes Real Time, 24 мая 2021 года Бернар Арно стал лидером в рейтинге богатейших людей. Состояние президента крупнейшего в мире производителя предметов роскоши достигло $186,3 млрд, увеличившись за сутки на $710 млн за счет роста котировок акций компании.

17 июня 2021 года состояние владельца Louis Vuitton и Dior Бернара Арно впервые превысило $200 млрд.

Также LVMH представила финансовый отчет за первое полугодие 2021 года, по итогам которого выручка компании составила 28,7 млрд, что на 56% превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

Личная жизнь Бернара Арно

Бернар Арно был женат дважды, у него пятеро детей. Старшие – Дельфина и Антуан – работают в компании отца. Дочь занимает позицию директора и исполнительного вице-президента Louis Vuitton. Она также является учредителем конкурса молодых дизайнеров моды LVMH Prize. Антуан занимает должность генерального директора обувного бренда Berluti и является председателем совета директоров Loro Piana.

От второй жены у Бернара трое сыновей.

Предприниматель не любит появляться на публике, предпочитает тишину и покой. При этом Арно занимается благотворительностью.

В 2019 году стало известно, что семья бизнесмена и его группа компаний выделили 200 млн на восстановление собора Нотр-Дам-де-Пари, пострадавшего от пожара.

Иногда Арно может приходить в свои магазины инкогнито и обслуживать людей. Чаще всего он это делает в Японии, где его никто не узнает. По словам миллиардера, такое вовлечение в работу помогает понять, что работает, а что – нет.