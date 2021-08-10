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"Флиртует с западом": пользователи сети о словах Лукашенко про признание Крыма

Анна Безрукова
19 минут назад

Белоруссия признает Крым российским только если "последний российский олигарх" начнет поставлять свою продукцию на полуостров. Такое заявление сделал ранее президент страны Александр Лукашенко, сообщает "Рамблер".

"Флиртует с западом": пользователи сети о словах Лукашенко про признание Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом почти 60% читателей портала «Рамблер» посчитали, что белорусский лидер перешел «красную линию» в отношениях с Россией. Около 17% в ходе проведенного опроса ответили, что Лукашенко не сделал этого. Другие 25% полагают, что РФ все стерпит от «последнего союзника».

"Хамский ответ": в РФ оценили заявление Лукашенко по признанию Крыма

Также 11% респондентов посчитали заявление главы Белоруссии «словесной эквилибристикой», а 10% - что оно «ничего не значит». А около 52% читателей «Рамблера», принявших участие в опросе, уверены, что Лукашенко «не теряет надежды на новый флирт с Западом, поэтому и не признает Крым российским».

Напомним, ранее Александр Лукашенко в ходе своей большой пресс-конференции сделал заявление, что готов признать Крым российской территорией в том случае, если «последний олигарх в РФ» начнет туда поставку своих продуктов. Он также добавил, что может «переступить» через подписанные ранее документы, в том числе Будапештскую декларацию.

«Мы подписали, можете с ней ознакомиться. Моя подпись там есть, но я и через это переступлю», — заявил глава Белоруссии и добавил, что у него «развязаны руки» и он может «признать Крым и все остальное».

Это заявление Лукашенко оценил депутат российской Госдумы Руслан Бальбек. Он полагает, что слова Лукашенко могут вызвать у россиян «недоумение от такого поведения союзника».

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