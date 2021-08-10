"Флиртует с западом": пользователи сети о словах Лукашенко про признание Крыма

Белоруссия признает Крым российским только если "последний российский олигарх" начнет поставлять свою продукцию на полуостров. Такое заявление сделал ранее президент страны Александр Лукашенко, сообщает "Рамблер".

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При этом почти 60% читателей портала «Рамблер» посчитали, что белорусский лидер перешел «красную линию» в отношениях с Россией. Около 17% в ходе проведенного опроса ответили, что Лукашенко не сделал этого. Другие 25% полагают, что РФ все стерпит от «последнего союзника».

Также 11% респондентов посчитали заявление главы Белоруссии «словесной эквилибристикой», а 10% - что оно «ничего не значит». А около 52% читателей «Рамблера», принявших участие в опросе, уверены, что Лукашенко «не теряет надежды на новый флирт с Западом, поэтому и не признает Крым российским».

Напомним, ранее Александр Лукашенко в ходе своей большой пресс-конференции сделал заявление, что готов признать Крым российской территорией в том случае, если «последний олигарх в РФ» начнет туда поставку своих продуктов. Он также добавил, что может «переступить» через подписанные ранее документы, в том числе Будапештскую декларацию.

«Мы подписали, можете с ней ознакомиться. Моя подпись там есть, но я и через это переступлю», — заявил глава Белоруссии и добавил, что у него «развязаны руки» и он может «признать Крым и все остальное».