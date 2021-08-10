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Блогер Хованский оказался в перечне террористов и экстремистов

Алиса Селезнёва
57 минут назад

Блогера Юрия Хованского включили в перечень террористов и экстремистов, опубликованный на сайте Росфинмониторинга.

Хованского включили в перечень террористов и экстремистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что блогер-миллионник Юрий Хованский публично исполнил песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки призыва к террористической деятельности и публичного оправдания терроризма. Речь может идти о композиции, посвященной «Норд-Осту».

"Ужасная ошибка": Хованский пожалел о песне про "Норд-Ост"

Хованский обвиняется в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Блогеру грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет. Юрий Хованский был арестован решением суда и принес свои извинения за исполнения композиции.

Сегодня стало известно, что имя Хованского появилось в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В 2002 году после захвата заложников в столичном театральном центре на Дубровке, где шел мюзикл «Норд-Ост», погибли, по официальным данным, 130 человек. Бывшая заложница «Норд-Оста» Виктория, потерявшая в театральном центре племянника, ранее заявила, что Хованский своей песней «перешел все границы» и должен понести максимально суровое наказание, «чтобы другие подумали», прежде чем делать что-то подобное.

Личный счет,Юрий Хованский,Росфинмониторинг,
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