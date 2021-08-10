Блогера Юрия Хованского включили в перечень террористов и экстремистов, опубликованный на сайте Росфинмониторинга.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее стало известно, что блогер-миллионник Юрий Хованский публично исполнил песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки призыва к террористической деятельности и публичного оправдания терроризма. Речь может идти о композиции, посвященной «Норд-Осту».

Хованский обвиняется в публичном оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Блогеру грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до семи лет. Юрий Хованский был арестован решением суда и принес свои извинения за исполнения композиции.

Сегодня стало известно, что имя Хованского появилось в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга.