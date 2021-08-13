Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к внеплановым проверкам крупнейших отечественных ритейлеров. Речь идет о сетях, входящих в X5 Group, а также "Магните" и "Ленте" на предмет антиконкурентного сговора, сообщает РИА Новости.

"Проверки запущены по обращениям людей по поводу роста цен, а также для недопущения необоснованного повышения стоимости продовольственных товаров социальной значимости", — указывается в сообщении ведомства.

Служба также проанализирует причины возможного необоснованного увеличения цен. Если сговор будет подтвержден, компании могут получить оборотный штраф до 15% от размера годовой выручки.

"Оборот проверяемых компаний по результатам 2020 года превышает 4 трлн рублей", — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что итоговые выводы о наличии или отсутствии нарушений в действиях компаний озвучат по результатам проверок.

Напомним, в конце июля президент России Владимир Путин заявлял, что высокий уровень инфляции в США сказывается на всей мировой экономике, и в том числе на росте цен в магазинах России. Неделей ранее он распорядился кабмину принять новые меры, направленные на сдерживание стоимости продуктов питания в дополнение к имеющимся.