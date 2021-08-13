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ФАС запустила проверки крупных торговых сетей из-за жалоб на рост цен

Анна Безрукова
48 минут назад

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к внеплановым проверкам крупнейших отечественных ритейлеров. Речь идет о сетях, входящих в X5 Group, а также "Магните" и "Ленте" на предмет антиконкурентного сговора, сообщает РИА Новости.

"Проверки запущены по обращениям людей по поводу роста цен, а также для недопущения необоснованного повышения стоимости продовольственных товаров социальной значимости", — указывается в сообщении ведомства.

Служба также проанализирует причины возможного необоснованного увеличения цен. Если сговор будет подтвержден, компании могут получить оборотный штраф до 15% от размера годовой выручки.

"Оборот проверяемых компаний по результатам 2020 года превышает 4 трлн рублей", — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что итоговые выводы о наличии или отсутствии нарушений в действиях компаний озвучат по результатам проверок.

Власти пообещали снизить цену на «борщевой набор»

Напомним, в конце июля президент России Владимир Путин заявлял, что высокий уровень инфляции в США сказывается на всей мировой экономике, и в том числе на росте цен в магазинах России. Неделей ранее он распорядился кабмину принять новые меры, направленные на сдерживание стоимости продуктов питания в дополнение к имеющимся.

В 2021 году годовой уровень инфляции в России, в соответствии с базовым сценарием, будет составлять 5,7-6,2%, такой прогноз приводится в заявлении Центрального банка. При этом в ЦБ РФ рассчитывают, что благодаря осуществляемой денежно-кредитной политике на будущий год инфляция упадет до 4-4,5% и затем будет находиться на уровне 4%.

Личный счет,Видео,Владимир Путин,"Магнит",ФАС,Центральный банк России,РИА Новости,
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