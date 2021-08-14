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Беленюк назвал Скабееву «несущим чушь пропагандистом»

Ювелина Бернст
31 минуту назад

Украинский борец греко-римского стиля и депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Жан Беленюк жестко ответил на слова в его адрес российской телеведущей Ольги Скабеевой, которая назвала его «идиотом». Об этом пишет «Рейтинг БК».

Борец Беленюк назвал Скабееву «несущим чушь пропагандистом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам борца, он не относится серьезно к словам журналистки, отметив, что считает зазорным для себя комментировать слова Скабеевой. Он также добавил, что «у таких людей, без рода и племени, есть только одна мотивация - нести откровенную чушь».

Беленюк назвал телеведущую пропагандистом и выразил мнение, что «адекватные люди вообще не должны смотреть ее передачи».

Скабеева заявила ранее, что Беленюк либо идиот, либо просто испугался люстраций из-за их совместного фото.

На Олимпийских Играх в Токио Беленюк принес Украине единственную золотую медаль.

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