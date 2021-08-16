Пельмени и минералка: названы самые подорожавшие продукты

Стоимость продуктов в небольших магазинах в России в июле повысилась в сравнении с июнем, а сильнее всего за месяц выросли в цене, в частности, творог, пельмени и минеральная вода. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на производителя онлайн-касс «Эвотор».

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«В июле цены на продукты выросли на 0,7% по сравнению с июнем и на 6,8% к июлю прошлого года. За месяц сильнее всего подорожали пельмени, творог, сливочное масло и маргарин, вода и молочные десерты», — рассказали в компании.

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Пельмени продолжают расти в цене: их средняя стоимость в июле повысилась на 3% в месячном выражении, как и в июне, а по отношению к прошлому году — на 13%. Творог за июль стал дороже на 2%, за год — на 11%.

Средняя стоимость минеральной воды, а также детских творожков, молочных десертов, пудингов и пюре за месяц увеличилась на 2%. Сливочное масло и маргарин за месяц также стали дороже на 2%, при этом в годовом выражении увеличение составило лишь 1%.

Растительное масло, готовые консервированные блюда и консервированные овощи, а также гречка в июле подорожали в среднем на 1%. В сравнении с июнем 2020 года растительное масло стало дороже на 51%, готовые консервированные блюда ― на 21%, консервированные овощи ― на 19%, а гречка ― на 12%.

Средняя стоимость молока, йогуртов, сливок, печенья, мармелада, макарон, каш, лимонадов и газировки, а также шоколадных батончиков, пряников и молотого кофе в июле в сравнении с июнем повысилась на 1%.

«Подешевели на 1% к июню томатная паста, сметана, какао и горячий шоколад. На 4% снизились цены на сосиски, сардельки и колбаски. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом они остаются дороже на 112%», — заявили в компании.

Майонез в июле не повысился в цене, однако в сравнении с 2020 годом цены на него уже выросли на 27%. Средняя стоимость выпечки, крупы и каши в июле также не скорректировалась. В годовом выражении выпечка стала дороже на 9%, а крупы и каши ― на 10%.

Средняя стоимость сыра, кефира, чая и кофе, пшеничной муки, рыбных пресервов, соков, зефира, риса, мюсли и готовых завтраков в июле не изменилась.