Россиян расстроило упавшее в пандемию качество колбасы

Менее половины опрошенных россиян (39%) обратили внимание на снижение качества основных продуктов питания в России после того, как началась пандемия. Основные претензии - к колбасе, молоку и сыру, говорится в сообщении Роскачества.

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«39% уверены, что качество некоторых продуктов снизилось. 57% думают, что за последний год качество особо не изменилось, 4% склоняются к тому, что оно повысилось», - отмечает ведомство.

Наибольшее снижение качества заметили в категории «колбасные изделия и деликатесы» (обратили на это внимание 72% участников). Ухудшилось для россиян и качество молочных продуктов (указали 59% россиян), сыров (55%), мяса (41%), рыбы (29%), а также свежих овощей (38%) и фруктов (33%).

37% респондентов указали на снижение качества кондитерских изделий и сладостей, 36% - хлебобулочных изделий, 20% - алкоголя, 14% указали на ухудшение качества безалкогольных напитков.