Как защитить сбережения от инфляции: 3 практических совета

Российский экономист Михаил Делягин рекомендует россиянам подумать о грамотном вложении своих средств на период высокой инфляции в стране. Об этом он заявил на YouTube-канале «Аврора», передает DEITA.RU.

Специалист указал на наличие нескольких эффективных способов для защиты сбережений от растущей инфляции. Прежде всего, речь идет о покупке недвижимости. Однако для такого способа сохранения капитала необходима существенная сумма. В связи с этим экономист советует покупать жилье в промышленных или региональных центрах.

Еще один способ - покупка надежных европейских валют. Делягин отмечает, что для этой цели следует делать выбор в пользу самых консервативных и устойчивых к любым кризисам денежных единиц старых государств ЕС, например, Швейцарии. Прибыль, по его словам, будет не столь большой, однако деньги они сохранят.

Делягин назвал еще один вариант вложения накоплений. Речь идет о покупке облигаций федерального займа или акций крупнейший российских добывающих компаний.