Сенатор посоветовал не ждать повышения пенсий

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что на старость лучше копить самостоятельное, не надеясь на помощь государства. Таким образом он ответил на слова главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова о трех шагах, которые поднимут пенсии до 30 тысяч рублей, сообщает «Царьград».

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Существует лишь два способа повысить пенсию: либо за счёт дополнительной помощи со стороны государства, то есть за счёт налогов, либо за счёт роста взносов в Пенсионный фонд, указал Рязанский. «Взносы ограничены возможностью работодателей платить. Дополнительная помощь государства ограничена возможностями бюджета. Поэтому вопрос, ну, достаточно очевидный», - подчеркнул сенатор.

Он сомневается в том, что работодатели одобрят повышение взносов в Пенсионный фонд. В этой связи Рязанский не верит, что нужные деньги можно будет получить благодаря перераспределению социальных выплат, отмене НДС и расширению прогрессивной шкалы налогообложения. Соответственно, на пенсию целесообразнее копить самому, полагает политик.

«Тот, кто не только надеется на государственную страховую пенсию, может при хорошей зарплате откладывать себе на старость. Так что основа основ - это труд, и хорошо оплачиваемый труд. Другого ничего не дано», - заключил Рязанский.