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Сенатор посоветовал не ждать повышения пенсий

Лера Букина
40 минут назад

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что на старость лучше копить самостоятельное, не надеясь на помощь государства. Таким образом он ответил на слова главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова о трех шагах, которые поднимут пенсии до 30 тысяч рублей, сообщает «Царьград».

Сенатор посоветовал не ждать повышения пенсий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Существует лишь два способа повысить пенсию: либо за счёт дополнительной помощи со стороны государства, то есть за счёт налогов, либо за счёт роста взносов в Пенсионный фонд, указал Рязанский. «Взносы ограничены возможностью работодателей платить. Дополнительная помощь государства ограничена возможностями бюджета. Поэтому вопрос, ну, достаточно очевидный», - подчеркнул сенатор.

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Он сомневается в том, что работодатели одобрят повышение взносов в Пенсионный фонд. В этой связи Рязанский не верит, что нужные деньги можно будет получить благодаря перераспределению социальных выплат, отмене НДС и расширению прогрессивной шкалы налогообложения. Соответственно, на пенсию целесообразнее копить самому, полагает политик.

«Тот, кто не только надеется на государственную страховую пенсию, может при хорошей зарплате откладывать себе на старость. Так что основа основ - это труд, и хорошо оплачиваемый труд. Другого ничего не дано», - заключил Рязанский.

Ранее на этой неделе Аксаков заявил, что пенсии в России могут быть увеличены до 31 тысячи рублей. Но для этого следует предпринять три шага. Первое - это «эффективное распределение доходов бюджета». Во-вторых, как полагает депутат, надо отменить возврат НДС для экспортеров сырья. Он уточнил, что речь идет о сотнях миллиардов или даже о триллионах рублей. В-третьих, парламентарий выступает за расширение подоходного налога.

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