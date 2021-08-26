Россияне разлюбили доллар

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту по отношению к июню 2020 года сократился в 2,3 раз, что является нетипичным явлением, следует из данных Банка России. Чистый спрос – это разница между тем, сколько валюты граждане продали банкам и сняли со счетов, и тем, сколько купили или зачислили на счета.

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В июне 2021 года в сравнении с маем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту стал меньше на 27% и составил 0,7 млрд долларов. Сокращение чистого спроса было связано со значительным (почти в 4 раза) падением спроса на доллары, в то время как на европейскую валюту он вырос в 2,6 раза.

Россияне в июне приобрели в банках валюты на 32% больше в сравнении с маем. Долларов приобрели больше на 9% ($888 млн) (и на 24% меньше к прошлому году). Европейской валюты приобрели на $567 млн, что на 93% превышает показатель мая и на 53% - июня 2020 года. Что касается числа операций по покупке россиянами наличной иностранной валюты в сравнении с маем, то оно выросло на 36%, составив 900 млн сделок. Также зафиксировано сокращение среднего размера сделки по покупке – на 3%, до $1583.