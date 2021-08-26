Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Россияне разлюбили доллар

Лера Букина
46 минут назад

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту по отношению к июню 2020 года сократился в 2,3 раз, что является нетипичным явлением, следует из данных Банка России. Чистый спрос – это разница между тем, сколько валюты граждане продали банкам и сняли со счетов, и тем, сколько купили или зачислили на счета.

Россияне разлюбили доллар
Фото: ТАССТАСС

В июне 2021 года в сравнении с маем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту стал меньше на 27% и составил 0,7 млрд долларов. Сокращение чистого спроса было связано со значительным (почти в 4 раза) падением спроса на доллары, в то время как на европейскую валюту он вырос в 2,6 раза.

Ненадежному доллару нашли альтернативу

Россияне в июне приобрели в банках валюты на 32% больше в сравнении с маем. Долларов приобрели больше на 9% ($888 млн) (и на 24% меньше к прошлому году). Европейской валюты приобрели на $567 млн, что на 93% превышает показатель мая и на 53% - июня 2020 года. Что касается числа операций по покупке россиянами наличной иностранной валюты в сравнении с маем, то оно выросло на 36%, составив 900 млн сделок. Также зафиксировано сокращение среднего размера сделки по покупке – на 3%, до $1583.

Относиться к доллару как к надежному средству для сохранения сбережений не стоит, считает известный российский экономист Михаил Делягин. По его словам, доллар воспринимается как универсальная и безотказная валюта-убежище уже очень долго, но гарантий того, что американская валюта будет и дальше оставаться надежной, нет. Обусловлено это нынешним положением дел в экономике США. Делягин, в частности, указал на устрашающий уровень инфляции в Соединенных Штатах.
Личный счет,Михаил Делягин,Центральный банк России,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители