Чем может обернуться оформление онлайн-займов

Существует множество рисков для тех, кто хочет получить онлайн-займы, заявила «Ленте.ру» старший аналитик Positive Technologies Ольга Зиненко.

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По ее словам, для того чтобы зарегистрироваться на таких сайтах, почти всегда необходимо вводить личные данные и загружать отсканированные копии документов. Также пользователи должны в таких случаях предоставить данные банковской карты и даже трехзначный код с ее обратной стороны.

«Вероятность утечки персональных данных с таких сайтов достаточно высока. Дело в том, что веб-ресурсы, предлагающие онлайн-займы, как правило, недостаточно хорошо защищены от киберугроз и становятся легкой добычей для злоумышленников», - подчеркнула Зиненко.

Так, россияне рискуют столкнуться с продажей их данных на теневых форумах. Отсканированная копия паспорта обойдется всего в два доллара, отметила специалист.

Мошенники могут также использовать сканы паспортов для регистрации в различных платежных сервисах, предупреждает эксперт.

«Указав в системе украденные данные, злоумышленник получит электронный кошелек, не связанный с его личностью. Это позволит ему производить расчеты с иными участниками теневого рынка от имени постороннего человека, не раскрывая собственную личность», - указала специалист.

Зиненко считает целесообразным не предоставлять личные данные в интернете. Так, она рекомендует обращаться в отделение банка для попытки получения онлайн-займа.