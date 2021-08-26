Работодатель получит по 6,5 тысяч рублей за каждого вакцинированного сотрудника

Предпринимателям направят по 6,5 тысячи рублей за каждого вакцинированного сотрудника. Правительство Москвы выделило на эти цели 1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении мэрии Москвы.

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Рассчитывать на выплаты могут бизнесмены, которые до 15 августа предоставили на портале mos.ru информацию о вакцинации 60% своих работников. Вопрос касается разовой выплаты в 15 тысяч рублей, а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника. Субсидию в размере 21,5 тысячи рублей предоставят индивидуальным предпринимателям без сотрудников, отметила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Подача заявки на финансовую помощь будет доступна с 1 по 30 сентября на сайте Московского инновационного кластера. Под помощь подпадают бизнесмены, работающие в сфере общепита, образования, культуры, спорта и развлечений, а также занятые ремонтом предметов личного потребления и предоставлением санаторно-курортных услуг.