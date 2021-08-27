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Эксперт рассказал, когда Турция станет доступнее для россиян

Лера Букина
30 минут назад

Стоимость билетов на курорты Турции и России может упасть уже осенью, однако Египта это вряд ли коснется. Об этом в интервью радио Sputnik заявил независимый эксперт по туризму Дмитрий Яковлев.

Эксперт рассказал, когда Турция станет доступнее для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Турция, может быть, подешевеет, но тут зависит от того, как они справятся с последствиями пожаров, которые у них случились. А Египет вряд ли будет дешеветь, поскольку осенью туда самое время ехать», — подчеркнул он.

Эксперт также не исключил падения стоимости авиабилеты на российские курорты на фоне закрытия туристического сезона.

«Это не стопроцентный шанс, но он есть», – указал Дмитрий Яковлев.

Цены на путевки в Турцию за неделю с 10 по 16 августа выросли на 3%, следует из данных Росстата. Неделей ранее ведомство зафиксировало снижение цен на поездки в Турцию на 4,97%. С начала года к 16 августа стоимость путевки в эту страну увеличилась на 46,52%. Подорожали также и российские гостиницы. Отели категорий 1* и мотели повысили цены на 0,2%, хостелы – на 0,55%. Трехзвездочные гостиницы подорожали в среднем на 2,79%. Стоимость проживания в четырех- и пятизвездочных отелях выросла на 2,28%.

Россия стала лидером по количеству туристов в Турции

При этом проживание в двухзвездочных гостиницах подешевело на 0,4%, а путевки в санатории стали доступнее на 0,1%.

Личный счет,Дмитрий Яковлев,Росстат,ИА Sputnik,
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