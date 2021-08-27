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Как защититься от мошенников. 14 советов

Лера Букина
53 минуты назад

На портале «Госуслуги» опубликовали общие правила финансовой грамотности на фоне активизации мошенничества.

Прежде всего, россиянам рекомендуют не сообщать никому и не вводить нигде секретные данные карты, в частности пин-код, CVV-код с обратной стороны, коды из смс, логин и пароль для входа в мобильный и онлайн-банк.

Также целесообразно завести отдельную дебетовую карту для онлайн-покупок и не держать на ней денег. Пополнять нужно карту лишь в случае совершения покупки.

Кроме того, россиянам советуют пользоваться мобильным и онлайн-банком только через защищенный wi-fi или через мобильный интернет.

Звонок от следователя. Кем представляются телефонные мошенники

В финансовых приложениях специалисты рекомендуют подключать двухфакторную аутентификацию. Следует подтверждать оплату кодом из смс или пуш-уведомлений, подсказывают они.

Необходимо подключать смс или пуш-уведомления от банка обо всех операциях по карте. Это дает гарантию, что человек узнает о совершении операции третьими лицами. Услуга является платной.

Еще один важный аспект – установка на телефон приложения для определения номеров.

Россиянам следует также скачивать мобильные приложения банков только в официальных магазинах - Google Play и App Store.

Важно использовать для разных банков разные пароли.

Не стоит пренебрегать установкой антивируса

на мобильный телефон, ноутбук и компьютер, рекомендуют эксперты.

Хранить заметки и фото с данными банковских карт не стоит.

Важно проверять неизвестные флешки на наличие вредоносных программ.

Россиянам также рекомендуют сверять адреса сайтов финансовых организаций и интернет-магазинов с официальными доменными именами.

И последний совет – проверка кредитных и финансовых организаций на официальном сайте Центробанка.

В России мошенникам удается похитить с каждой тысячи рублей перевода чуть более копейки. Об этом рассказал зампредседателя Банка России Герман Зубарев. Он отметил, что этот показатель значительно меньше, чем в Европе.

В 2020 году кибермошенники похитили почти 10 миллиардов рублей – по сравнению с 2019 годом сумма увеличилась 52%. Также Зубарев рассказал, что ЦБ ожидает усложнения мошеннических схем и увеличения числа звонков злоумышленников. По его словам, население уже раскрыло схемы, в которых мошенники прикрываются сотрудниками службы безопасности банков. Поэтому уже сейчас злоумышленники представляются сотрудниками МВД, ФСБ или прокуратуры.

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