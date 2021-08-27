Как защититься от мошенников. 14 советов

На портале «Госуслуги» опубликовали общие правила финансовой грамотности на фоне активизации мошенничества.
Прежде всего, россиянам рекомендуют не сообщать никому и не вводить нигде секретные данные карты, в частности пин-код, CVV-код с обратной стороны, коды из смс, логин и пароль для входа в мобильный и онлайн-банк.
Также целесообразно завести отдельную дебетовую карту для онлайн-покупок и не держать на ней денег. Пополнять нужно карту лишь в случае совершения покупки.
Кроме того, россиянам советуют пользоваться мобильным и онлайн-банком только через защищенный wi-fi или через мобильный интернет.
В финансовых приложениях специалисты рекомендуют подключать двухфакторную аутентификацию. Следует подтверждать оплату кодом из смс или пуш-уведомлений, подсказывают они.
Необходимо подключать смс или пуш-уведомления от банка обо всех операциях по карте. Это дает гарантию, что человек узнает о совершении операции третьими лицами. Услуга является платной.
Еще один важный аспект – установка на телефон приложения для определения номеров.
Россиянам следует также скачивать мобильные приложения банков только в официальных магазинах - Google Play и App Store.
Важно использовать для разных банков разные пароли.
Не стоит пренебрегать установкой антивируса
на мобильный телефон, ноутбук и компьютер, рекомендуют эксперты.
Хранить заметки и фото с данными банковских карт не стоит.
Важно проверять неизвестные флешки на наличие вредоносных программ.
Россиянам также рекомендуют сверять адреса сайтов финансовых организаций и интернет-магазинов с официальными доменными именами.
И последний совет – проверка кредитных и финансовых организаций на официальном сайте Центробанка.
В России мошенникам удается похитить с каждой тысячи рублей перевода чуть более копейки. Об этом рассказал зампредседателя Банка России Герман Зубарев. Он отметил, что этот показатель значительно меньше, чем в Европе.
В 2020 году кибермошенники похитили почти 10 миллиардов рублей – по сравнению с 2019 годом сумма увеличилась 52%. Также Зубарев рассказал, что ЦБ ожидает усложнения мошеннических схем и увеличения числа звонков злоумышленников. По его словам, население уже раскрыло схемы, в которых мошенники прикрываются сотрудниками службы безопасности банков. Поэтому уже сейчас злоумышленники представляются сотрудниками МВД, ФСБ или прокуратуры.