«Черный лебедь» обесценит накопления россиян

Высокая инфляция может обесценить долларовые и рублевые накопления россиян. Еще одним фактором давления на сбережения является ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) или появление «черного лебедя» (эффект черного лебедя гласит, что "экономические, политические и прочие потрясения, пусть и маловероятны, но неизбежны" - прим. ред.), заявил агентству «Прайм» портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

Он отметил, что высокая инфляция является наиболее серьезной угрозой для накоплений граждан. Это касается хранящих сбережения в рублях и долларах. Не спасут и банковские счета из-за того, что реальные ставки по депозитам из-за инфляции сегодня можно назвать отрицательными (максимальная процентная ставка в десяти крупнейших банках была на уровне 5,75%, а инфляция по последним данным – 6,5%), указал специалист.

Видео дня

«Это означает, что из-за роста цен сбережения граждан в банках попросту обесцениваются. Если ЦБ удастся обуздать рост цен и немного снизить темпы инфляции, то все равно доходность вкладов остается минимальной», — отметил Жорнист.

В России в любом случае ожидается рост цен на товары и услуги, подчеркнул эксперт и указал на то, что темпы удорожания будут все же не столь стремительными.

Также Жорнист прогнозирует укрепление рубля в ближайшем будущем. Это связано с тем, что макроэкономические показатели России находятся на высоком уровне. Среди других факторов – небольшой долг и значительные золотовалютные резервы.

«Однако полностью исключать вероятность ослабления национальной валюты РФ нельзя. На рынке всегда могут быть сюрпризы, например, введут новые санкции или случится глобальный кризис», - указал эксперт.

В то же время, укрепление доллара и ослабление рубля может произойти в случае повышение ставок Федеральной резервной системой, предупредил Жорнист.

Для защиты своих накоплений он рекомендует рассмотреть инвестиции. При отсутствии желания брать на себя высокие риски стоит сделать выбор в пользу более консервативных инструментов – облигаций, подчеркнул специалист.

Паевые фонды могут быть выгодны для тех, кто не обладает опытом самостоятельной торговли на бирже и знаниями, заключил Жорнист.