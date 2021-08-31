Эксперт объяснила, почему спрос на валюту будет расти

В ближайшем будущем ожидается увеличение спроса на наличную иностранную валюту, заявила «Известиям» управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

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Напомним, что чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 27% в июне 2021 года в сравнении с маем. Как отмечается, ситуация обусловлена ограничениями для туристов из-за пандемии.

Рост интереса к валюте можно объяснить повышением инвестиционной активности россиян, указала Косарева. В настоящее время растет спрос на иностранные ценные бумаги. Для их покупки граждане приобретают валюту. Молодое население активнее вкладывается в акции крупных американских интернет-компаний.

Как стало известно, число акций иностранных компаний на Мосбирже до конца 2021 года вырастет до 500.

«Поэтому в течение ближайшего года спрос на наличную инвалюту, особенно доллары, будет расти. Особенно это будет заметно в Москве и Московской области и других регионах, где доходы выше», – заявила Косарева.