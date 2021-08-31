Эксперт объяснила, почему спрос на валюту будет расти

В ближайшем будущем ожидается увеличение спроса на наличную иностранную валюту, заявила «Известиям» управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.
Напомним, что чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 27% в июне 2021 года в сравнении с маем. Как отмечается, ситуация обусловлена ограничениями для туристов из-за пандемии.
Рост интереса к валюте можно объяснить повышением инвестиционной активности россиян, указала Косарева. В настоящее время растет спрос на иностранные ценные бумаги. Для их покупки граждане приобретают валюту. Молодое население активнее вкладывается в акции крупных американских интернет-компаний.
Как стало известно, число акций иностранных компаний на Мосбирже до конца 2021 года вырастет до 500.
«Поэтому в течение ближайшего года спрос на наличную инвалюту, особенно доллары, будет расти. Особенно это будет заметно в Москве и Московской области и других регионах, где доходы выше», – заявила Косарева.
В январе–июле объем средств граждан России на текущих валютных счетах увеличился до $35,6 млрд. Рост составил 17,6%. Что касается притока иностранной валюты на банковские счета, то он продемонстрировал рекордные результаты за четыре года.