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Украинские СМИ раскрыли стоимость люксового номера Зеленского в Вашингтоне

Елена Прошина
49 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с американским лидером Джо Байденом и остановился в отеле Hey Adams. Как сообщает портал ТСН, стоимость его номера оценивается в 146 тыс. рублей в сутки.

Украинские СМИ раскрыли стоимость люксового номера Зеленского в Вашингтоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гостиница находится на противоположной от Белого дома улице, а номера класса люкс стоят порядка $2 тыс. в сутки.

Напомним, что ранее посол Украины в США Оксана Маркарова раскрыла подробности визита Зеленского в Штаты. Президент не только проведет переговоры с Байденом, но и примет участие в открытии Украинского дома, посетит ключевые для американско-украинских отношений места в Вашингтоне, а после отправится в Калифорнию.

Также делегация Украины должна встретиться с представителями крупных американских компаний и представить страну крупнейшим инвесторам.

Как ранее отмечали в СМИ, в ходе встречи Зеленский может попросить Байдена воздействовать на завершение «Северного Потока-2», поскольку запуск проекта грозит Украине потерей огромных денег на транзите газа в Европу.

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