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Когда распродавать доллары: экономист заявил о рисках

Лера Букина
6 минут назад

В течение ближайшего месяца доллар может значительно подешеветь. Также «американец» может вскоре начать терять свой статус резервной валюты из-за грядущего активного избавления государств от быстро дешевеющего актива в своих золотовалютных резервах. Об этом, как пишет ИА DEITA.RU, заявил российский экономист Михаил Делягин.

Когда распродавать доллары: экономист заявил о рисках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам экономиста, американская валюта входит в фазу сильнейшей турбулентности со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Делягин рекомендует россиянам отложить хотя бы на месяц инвестирование средств в американскую валюту. Прежде всего, по словам эксперта, нужно обратить внимание на то, как начался в США новый деловой сезон. Вкладывать деньги можно в том случае, если ситуация будет стабильной, однако в худшем случае необходимо будет избавиться от долларов, указал эксперт.

Люди воспринимают доллар как универсальную и безотказную валюту-убежище уже очень долгое время, заявил ранее Делягин. Однако гарантии, что американская валюта будет и дальше оставаться надежной, нет, указал он. Это обусловлено нынешним положением дел в экономике США. Делягин указал на устрашающий уровень инфляции в Штатах.

Самой надежной в мире валютой оказался не доллар, и не евро, а швейцарский франк. РИА Новости изучило курсы двадцатилетней давности и составило рейтинг наиболее заслуживающих доверия валют в мире. На второй строчке – чешская крона. Ей удалось существенно укрепиться по отношению к доллару. На третьей строчке - новозеландский доллар, укрепившийся на 33%.

Личный счет,Михаил Делягин,РИА "Дейта",РИА Новости,
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