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В Совфеде предложили освободить россиян от налога за сдачу бутылок

Алиса Селезнёва
50 минут назад

Комитет Совета федерации по экономической политике разработал законопроект об отмене НДФЛ с дохода от сдачи стеклянных и пластиковых бутылок на переработку. Об этом пишут «Ведомости».

В Совфеде предложили освободить россиян от налога за сдачу бутылок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению авторов документа, сложившаяся сейчас в этой сфере ситуация мешает торговым сетям устанавливать фандоматы для приема вторсырья на переработку.

При этом экологи напомнили, что налог от сдачи вторсырья пытаются отменить уже 20 лет, и отметили, что сейчас он является барьером для развития экономики замкнутого цикла.

«Малообеспеченные люди действительно занимаются сдачей тары за деньги. Фактически никто не платит НДФЛ с доходов за сдачу бутылок в переработку, и такие операции по определению не могут быть прибыльными. Но формальная норма в законодательстве создает налоговые риски для бизнеса и мешает полномасштабному развертыванию сети фандоматов», - пояснил руководитель токсического отдела Greenpeace в России Алексей Киселев.

В настоящее время деньги от сдачи тары нельзя напрямую зачислить на счет человека, поскольку это будет считаться налогооблагаемым доходом. Поэтому бонусные рубли от сдачи бутылок в специальные аппараты в магазинах поступают на счета транспортных карт или благотворительных фондов.

Ранее президент России Владимир Путин предложил повысить налог на доходы с 13-и до 15 процентов для людей, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год. Ставку НДФЛ увеличили с января 2021-го. Налогом облагаются только периодические и активные доходы (зарплата, дивиденды, доходы от продажи ценных бумаг), на разовые доходы (продажа личного имущества) повышенная ставка не распространяется.

Собранные деньги (около 60 млрд рублей в год) планируют тратить на лечение и помощь детям с тяжелыми редкими заболеваниями.

Личный счет,Алексей Киселев,Владимир Путин,Совет Федерации,Ведомости,
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