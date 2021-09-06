Голикова предсказала хаос в случае реализации инициативы из Госдумы

«МРОТ и прожиточный минимум. У них разная экономическая сущность, сегодня это не тема обсуждения, но я бы сказала, что сегодняшнее законодательство устроено таким образом, я здесь соглашусь, что просто отмена - это хаос, и нужно очень четко отвечать на вопросы, для чего нужен МРОТ, какой он», - пояснила она на Всероссийской неделе охраны труда.