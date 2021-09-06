Голикова предсказала хаос в случае реализации инициативы из Госдумы

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что отмена минимального размера оплаты труда (МРОТ) повлечет за собой хаос. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что минимальный размер оплаты труда в России нужно отменить. Зарплата при любых обстоятельствах должна быть на уровне или выше прожиточного минимума, уверен парламентарий.
Однако Татьяна Голикова напомнила, что на МРОТ и прожиточный минимум завязано огромное количество пособий и социальных выплат.
«МРОТ и прожиточный минимум. У них разная экономическая сущность, сегодня это не тема обсуждения, но я бы сказала, что сегодняшнее законодательство устроено таким образом, я здесь соглашусь, что просто отмена - это хаос, и нужно очень четко отвечать на вопросы, для чего нужен МРОТ, какой он», - пояснила она на Всероссийской неделе охраны труда.
По словам вице-премьера, завязанные на МРОТ и прожиточный минимум пособия не так просто трансформировать, так как это касается социального благополучия населения.
В Госдуме в рамках дискуссии о МРОТ подготовили законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда с 12 792 рубля до 20 тыс. рублей. Однако, по мнению проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафронова, такое резкое повышение приведет к массовым сокращениям и снижению зарплат, так как бизнесу «придется перестраивать оплату труда».